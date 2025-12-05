Gerwyn Price stond donderdag eens níet achter het oche, maar achter een pooltafel. De voormalig wereldkampioen darts maakte een opvallend uitstapje tijdens de Mosconi Cup. Het jaarlijkse toptoernooi in het pool, waar team Europa en team USA het tegen elkaar opnemen. En zelfs daar liet Price zijn beroemde oerkreet los na het verslaan van een kind.

Price vormde tijdens een demonstratieduel een opmerkelijk duo met de jonge Milan Patel. Aan de overkant stonden Hugo Boyle en presentator Ade Oladipo. Het werd een verrassend vermakelijk potje waarin Price en Patel met 2-0 de baas waren mét een glansrol voor de dartster, die de beslissende bal netjes potte.

'The Iceman' schreeuwt er op los

En natuurlijk kon Price het niet laten: zodra die winnende bal viel, volgde zijn kenmerkende oerkreet. Een typisch Price-moment, dat binnen no-time rondging op sociale media. Fans genoten zichtbaar en noemden het 'precies waarom we van hem houden' en 'de ideale warming-up voor Ally Pally'.

Price bewees daarmee dat hij zijn showelement moeiteloos meeneemt naar elke sport die hij beoefent. Of het nou darten, rugby - zijn oude liefde - of poolen is: ergens pakt hij altijd de spotlight. Zelfs zonder dartbord wist hij het publiek te vermaken.

Perfecte opwarmer voor het WK darts

Voor Price komt het uitstapje op een perfect moment: hij begint op 16 december aan zijn WK-campagne tegen Adam Gawlas, opnieuw in Alexandra Palace. "Het voelt zoveel beter nu het publiek weer achter me staat", vertelde hij aan het Britse talkSPORT. "De afgelopen jaren waren zwaar, maar nu is het vertrouwen terug. Ik heb er echt zin in."

Mogelijke WK-kraker dient zich aan

Voor Price vormt het uitstapje bovendien een welkome onderbreking van de aanloop naar een mogelijk zwaar WK darts. Als alles volgens verwachting verloopt, kan hij in de kwartfinale namelijk tegenover niemand minder dan wereldkampioen Luke Littler komen te staan. Een affiche waar dartsfans nú al van watertanden, want volgens kenners is Price een van de weinigen die Littler echt kan laten wankelen.

Toch blijft Littler de topfavoriet, zo vertelde Vincent van der Voort eerder bij Sportnieuws.nl. De titelhouder heeft een gunstige route en hoeft pas in de kwartfinale een formidabele tegenstander te vrezen. En dat is uitgerekend Price. "Dat is degene waar hij het meest naar kijkt", zei Van der Voort. "Als hij al naar iemand kijkt." Mocht het van komen, dan ligt er op nieuwjaarsdag een absolute kraker in het verschiet: Littler tegen Price in Ally Pally.

