Bij de EK afstanden ontbreken de grootste topschaatsers van Nederland. De gelukkigen die zich plaatsten voor de Olympische Winterspelen verkiezen een trainingsblok in de zon. Ook Femke Kok werkt zich in vorm voor het moment dat de grootste prijzen worden verdeeld.

In enkele story's op Instagram laat de regerend wereldkampioene op de 500 meter zien hoe het er aan toe gaat. Zij en de andere schaatsers van Team Reggeborgh zwepen elkaar flink op. Onder meer Kjeld Nuis en Mats Siemons zitten vastgeklonken aan een rekband. Ze moeten proberen zo snel mogelijk naar voren te komen, waarbij de rekband uiteraard weerstand uitoefent.

"Ik probeer bij te blijven met de jongens", schrijft Kok bij de foto. Op de daaropvolgende foto blijkt het Kok niet te lukken om haar mannelijke teamgenoten bij te houden. "Laat maar zitten", schrijft ze erbij.

Kok plaatste zich bij het olympisch kwalificatietoernooi op drie afstanden voor de Spelen: 500, 1000 en 1500 meter. In haar rit op de schaatsmijl was ze een baken voor ploeggenote Antoinette Rijpma-de Jong, die haar met miniem verschil klopte en de 1500 meter won.

"Ik zei na de loting meteen tegen Antoinette dat ik misschien haar reddingsboei zou zijn", legde Kok eind 2025 uit bij het OKT. "Want ik kak natuurlijk helemaal in op dat laatste stuk waar zij kan doorgassen", aldus Kok. "Het was een droomscenario dat we zo over de finish kwamen."

Kok verraste in oktober door in een trainingswedstrijd het baanrecord op de 1500 meter te verbreken. "Ik reed toen voor de lol een 1500 meter, maar had nooit kunnen denken dat ik nu naar de Spelen ga op de 1500 meter."

