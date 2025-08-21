Cole Palmer maakt furore op het veld, maar nu speelt er ook een opmerkelijk verhaal buiten de lijnen. De 23-jarige Chelsea-ster wil zijn bijnaam Cold Palmer als handelsmerk laten vastleggen. Alleen: een beroemd wijnmerk in Frankrijk denkt daar héél anders over.

De Engelse aanvaller staat bekend om zijn 'ijskoude' manier van juichen na een doelpunt: armen over elkaar, wangen bol, alsof hij het koud heeft. Die actie leverde hem de bijnaam Cold Palmer op, en die wilde hij officieel registreren als merk. Daarmee zou Palmer zijn naam kunnen koppelen aan een hele reeks producten, van kleding en toiletartikelen tot eten en drank.

Frans wijnhuis slaat alarm

Juist dat laatste zorgde voor problemen. In de aanvraag stond ook wijn vermeld, en dat schoot het prestigieuze Château Palmer in het verkeerde keelgat, zo meldt het Britse The Sun. Het wijnhuis uit de Bordeaux-regio, waar flessen tot wel 750 pond (ruim €885) kosten, diende bezwaar in bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom. Volgens de Fransen zou de naam Cold Palmer hun reputatie aantasten en verwarring veroorzaken bij klanten.

Het bureau buigt zich nu over de zaak. Beide partijen krijgen de kans hun standpunt te verdedigen, waarna een definitieve uitspraak volgt. Daarmee staat voor Palmer meer op het spel dan alleen zijn bijnaam: een officieel merk zou hem de mogelijkheid geven zijn succes ook buiten het voetbal uit te bouwen.

Succes binnen én buiten de lijnen

Dat contrast maakt de zaak des te opvallender: een jonge Premier League-ster die zijn bijnaam wil verzilveren, tegenover een wijnhuis dat bekendstaat om flessen van bijna 900 euro. Palmer staat zelf totaal niet bekend als wijnkenner, maar belandt nu wel in een juridische strijd met een van de meest prestigieuze labels van Bordeaux.

Sportief gezien zit Palmer in de lift. Sinds zijn overstap van Manchester City naar Chelsea voor 40 miljoen pond (ruim €47 miljoen) groeide hij razendsnel uit tot sterspeler van The Blues. Met de Londense club won hij vorig jaar zelfs het WK voor clubs, een prijs die zijn status verder bevestigde.

Van bijnaam naar miljoenenmerk?

Mocht Palmer zijn zin krijgen, dan kan hij zijn merknaam verbinden aan een breed scala aan commerciële producten. Iets wat steeds meer topsporters doen om hun merk buiten het veld te vergroten. Voorlopig richt hij zich vooral op Chelsea, maar de strijd om Cold Palmer laat zien dat zijn naam inmiddels groter is geworden dan alleen zijn prestaties op het veld.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.