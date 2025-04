Toeschouwer probeert MMA-legende Conor McGregor aan te vallen: 'Ze lieten hem bloedend achter'

Conor McGregor was present bij een evenement van het Bare Knuckle Fighting Championship in Dubai. Een van de toeschouwers trachtte de Ierse vechtsporter aan te vallen. Geen slim idee. Het liep dan ook hopeloos af voor de dader.

McGregor was bezig met het verlaten van het Duty Free Tennis Stadium, toen de toeschouwer zich richting Notorious bewoog. De bewakers om de MMA-vechter heen waren bij de pinken en vingen de aanvaller op.

Volgens The Sun kwam de belager er niet ongeschonden vanaf. "Ze lieten de aspirant-aanvaller bloedend achter", aldus de krant. McGregor zag alles gebeuren en haalde nonchalant zijn schouders op terwijl de bewaking het probleem voor hem oploste.

Vechten

Het is niet zomaar dat McGregor een wedstrijd van BKFC komt opzoeken, want hij is een van de mede-eigenaren van de vereniging die vechten met blote handen promoot. Zelf vechten doet McGregor al jaren niet meer, al is hij niet officieel met pensioen.

Zijn laatste MMA-gevecht was in juli 2021, toen hij tegen Dustin Poirier een gebroken been opliep. De 36-jarige Ier zou in juni 2024 knokken tegen Michael Chandler, maar vanwege een teenblessure kwam het er niet van.

Conor McGregor zet Ierland op zijn kop met bizarre aankondiging: 'Stem allemaal op mij!' Conor McGregor heeft op zijn Instagram een wel heel opvallende aankondiging gedaan. De MMA-vechter in ruste gaat zich in 2026 verkiesbaar stellen om president van zijn thuisland Ierland te worden.

Notorious

Ondanks zijn absentie in de octagon blijft McGregor om andere redenen de headlines grijpen. Niet voor niets is zijn bijnaam 'Notorious', oftewel 'de beruchte'. Eind 2024 werd hij veroordeeld vanwege de verkrachting van Nikita Hand en in maart 2025 bezocht hij de Amerikaanse president Trump. Daags daarna kwam hij met een statement over zijn loopbaan.

🚨 A fan tries to ATTACK Conor McGregor and is then BEAT DOWN by his security team



🎥 Ushatayka_tm IGpic.twitter.com/R3hYkv7rQU — ACD MMA (@acdmma_) April 5, 2025

"Ik heb twee gevechten op mijn contract, ik ben in onderhandeling", zei hij. "Vorige week gebeurde er iets met mij, ik ging naar het Witte Huis en mijn hart bloedt nu voor mijn land. Er gebeurt veel thuis. Ik ben tevreden met wat ik heb bereikt. Er is iets anders voor mij wat ik nu in mijn buik voel.'

MMA-legende Conor McGregor foetert er bij president Trump op los en dwingt vicepremier tot reactie MMA-vechter Conor McGregor heeft de Amerikaanse president Donald Trump vereerd met een bezoekje. 'Notorious' deed zijn bijnaam eer aan door allerlei politiek gevoelige uitspraken te doen.

Grootheid

Erg duidelijk werd zijn verhaal verder niet: "En daar gaan we naartoe. We zullen zien. Grootheid haast zich niet, en op dit moment is Ierland in mijn gedachten. Daar sta ik. Mijn comeback zal worden gezien als de grootste comeback of de meest-verwachte comeback aller tijden."

"Maar op dit moment is Ierland in mijn gedachten en daar sta ik. Het zal gebeuren, daar ben ik zeker van, en het is altijd geweldig om hier te zijn, dus daar heb je het."