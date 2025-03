Johan Derksen maakt Jutta Leerdam en Jake Paul met de grond gelijk: 'Al hun privézaken worden ons opgedrongen'

Topsportkoppel Jutta Leerdam en Jake Paul leeft deze week volledig in de spotlights na hun verloving en de première van realityserie 'American Paul'. Johan Derksen heeft wel genoeg gezien van de Nederlandse schaatser 'en die idioot', zo laat hij duidelijk merken in Vandaag Inside.

De bromsnor houdt niets heel van het showbizzkoppel. "Het is verschrikkelijk", begint hij donderdagavond in de uitzending van VI. "Je komt er niet onderuit, onder die twee. Op tv niet, de kranten niet... Het zijn de waardige opvolgers van de familie Hazes en Gordon. Die worden niet meer genoemd. Het is Jutta, met die idioot."

Leerdam en Paul stonden diezelfde dag volop in de belangstelling omdat de realityserie van Jake en zijn broer Logan in première ging op streamingdienst HBO Max. Daar deden beiden al opvallende uitspraken, bijvoorbeeld over het einde van de schaatscarrière van de 26-jarige Leerdam.

'Openhartige' Jutta Leerdam doet pikante uitspraak en vergeet de camera in eerste aflevering realityshow Kijkers van de eerste aflevering van de nieuwe realityshow Paul American moesten er even op wachten, maar toen kwam Jutta Leerdam luid en duidelijk in beeld. De Nederlandse topschaatsster is de - inmiddels - verloofde van Jake Paul en laat zich meteen gelden.

Spectaculair

"Maar het is wel spectaculair allemaal", vindt Wilfred Genee. "Zij is topsporter, hij heeft altijd spectaculaire gevechten." "Maar al hun privézaken worden ons opgedrongen", valt Derksen hem in de rede. "Je zet de tv aan en daar zijn ze weer."

Daarnaast heeft hij ook moeite met de bokscarrière van Paul. "Die gozer is vechter, maar hij durft niet tegen een echte vechter want zo goed is ie nou ook weer niet", vervolgt Derksen. Paul daagt inderdaad vooral influencers uit in de ring en nam het vorig jaar op tegen de dertig jaar oudere Mike Tyson. "Nee, als -ie tegenover Rico Verhoeven staat dan slaat die hem dood", mengt ook René van der Gijp zich in het gesprek."

Jake Paul biedt een astronomisch bedrag voor rematch om enige verlies in carrière goed te maken Jake Paul was de afgelopen weken vooral bezig met zijn huwelijksaanzoek voor Jutta Leerdam, maar nu de schaatsster 'ja' heeft gezegd, kan de focus ook weer op vechtsport. De Amerikaanse bokser verloor pas één keer in zijn carrière en hij wil een rematch. Voor die revanche heeft Paul in ieder geval een astronomisch bedrag over.

Rico Verhoeven

Derksen denkt dat Verhoeven het ook makkelijk gaat krijgen tegen zijn volgende tegenstander bij Glory. "Dat is een ventje uit een lagere gewichtsklasse. Die slaat hij ook dood. Dan kan ik ook wereldkampioen blijven. Als je een keer een scheet laat valt hij om."

Dit is Artem Vakhitov, tegenstander van Rico Verhoeven: Rus met zege op latere UFC-kampioen werd eerder uit Glory getrapt Glory maakte eind maart bekend dat Rico Verhoeven op 14 juni zijn titel op het spel zal zetten. De tegenstander: voormalig licht zwaargewicht-kampioen Artem Vakhitov. Voor sommige fans wellicht een onbekende naam, maar de Rus bereikte al heel veel in zijn loopbaan. Maar hoe kwam hij tot dit titelgevecht en waarom werd hij eerder op straat gezet door Glory?

Hij doelt daarmee op Artem Vakhitov. Hij stapt met de regerend wereldkampioen in de ring om de titel in het zwaargewicht. De 33-jarige Ru vecht echter al zijn hele leven op licht zwaargewicht en daarom vinden veel mensen dat Verhoeven aan grote namen in zijn eigen divisie voorbij gaat.