Joy Beune slooft zich met schaatsvriendin uit op het dak: 'We zijn nu in te huren'

Het schaatsseizoen zit erop voor Joy Beune. Maar de kampioene is nog steeds hard aan het werk. Samen met goede vriendin en ploeggenote Pien Hersman slooft ze zich uit.

Dat deelt Beune in haar Story op Instagram. De twee schaatssters van Team IKO-X2O hebben een klus te klaren voor hun sponsor. Gehuld in kleding van IKO, producent van dekbedekking en isolatie, staan ze bovenop een - hoe kan het ook anders - dak.

Dakdekkers

Ze dragen fluoriserende werkkleding, een pet met het logo erop en een legging. Beune en Hersman hebben wel hun haar en make-up gedaan om de look af te maken. "Nu in het huren als dakdekkers", schrijven ze bij een video. IKO heeft er dus twee werknemers bij.

Chique diner

De outfits zijn heel wat anders dan wat Hersman en Beune een avond eerder aantrokken. Toen gingen ze chique uit eten in prachtige jurken. Beiden waren in het zwart gekleed. Hersman koos voor een lange galajurk en Beune voor een kort exemplaar, zij maakte de look af met een peperdure tas van het merk Chanel.

De twee verbleven in Hotel New York in Rotterdam en gingen dineren bij 't Ganzenest. Dat is sinds 2022 in het bezit van een Michelinster. Ook ploeggenoot Dai Dai N'tab ging een hapje mee-eten. De drie mochten zelfs even een kijkje in de keuken nemen en daar hun handtekening op de muur zetten.

Instagramstory Joy Beune en Pien Hersman

Wereldkampioene

Beune is dan ook een echte wereldster op het ijs. Ze werd op de WK afstanden wereldkampioene op de 1500 meter, 3000 meter en ploegenachtervolging. In totaal pakte ze het afgelopen seizoen liefst zestien medailles. Volgend jaar zal haar grote doel zijn om een olympische medaille te pakken op de Winterspelen in Milaan.