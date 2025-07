Liverpool bracht vrijdag een indrukwekkend eerbetoon aan de vorige week overleden Diogo Jota en zijn broer André Silva. Bij het stadion aan Anfield lag een enorme zee van bloemen, kaarten, shirts en sjaals, een tastbare herinnering aan het tragische verlies dat de club en fans diep raakte. Hierbij was een bijzondere rol weggeld voor aanvoerder Virgil van Dijk.

De dood van Jota, samen met zijn broer André Silva, schokte de voetbalwereld. De 28-jarige Portugees kwam om het leven bij een ernstig auto-ongeluk in Spanje. Tijdens een inhaalmanoeuvre klapte de band van zijn auto, waarna het voertuig crashte en in vlammen opging. Ondanks speculaties over te hoge snelheid, sprak een ooggetuige dit tegen en benadrukte hij dat de familie ervan uit mag gaan dat er geen roekeloos rijgedrag was.

Van Dijk biedt steun aan moeder Jota bij indrukwekkend eerbetoon

Bij stadion van Liverpool is de afgelopen week een indrukwekkende bloemenzee ontstaan ter nagedachtenis aan Diogo Jota en zijn broer André Silva, die vorige week omkwamen bij een tragisch auto-ongeluk in Spanje. Fans, oud-spelers en medewerkers van Liverpool legden honderden boeketten, shirts, sjaals en kaarten neer om hun respect te betuigen en stil te staan bij het verlies.

Op videobeelden, gedeeld via het Instagram-account van Liverpool, is te zien hoe Van Dijk met zijn arm om Jota’s moeder loopt. Zij verloor vorige week haar twee zoons bij het tragische ongeluk. Met veel warmte en steun begeleidde Van Dijk haar richting de indrukwekkende bloemenzee bij Anfield. Ook trainer Arne Slot en spelers als Cody Gakpo, Ryan Gravenberch en zomeraanwinst Jeremie Frimpong waren aanwezig om stil te staan bij het verlies.

Liverpool eert Jota met uniek eerbetoon

Liverpool maakte ook officieel bekend dat het rugnummer 20, dat Jota sinds zijn komst bij de club droeg, nooit meer zal worden uitgereikt. Deze eer geldt niet alleen voor het eerste elftal, maar ook voor de vrouwen- en jeugdteams van de club. Liverpool omschreef deze stap als een uniek eerbetoon aan een uniek persoon. "Het is het rugnummer dat hij met trots droeg en dat ons naar ontelbare overwinningen leidde", luidde het statement van Liverpool. "Diogo Jota zal voor altijd Liverpools nummer 20 blijven."

Jota was een belangrijke pijler in het succesvolle seizoen van Liverpool, waarin de club de 20ste landstitel behaalde. Zijn inzet en doelpunten waren onmisbaar voor het team, en zijn overlijden laat een leegte achter die niet zomaar te vullen is. Slot, zij staf en spelers dragen de herinnering aan Jota met zich mee terwijl ze zich voorbereiden op een nieuw seizoen, vastbesloten om zijn nalatenschap te eren door op het veld te blijven strijden voor succes.