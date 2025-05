Voormalig Real Madrid-speler doet opvallende onthulling over tijd bij Paris Saint-Germain: 'Hij was meer geïnteresseerd in mijn vrouw'

Jesé Rodríguez heeft in een interview teruggeblikt op zijn tijd bij Paris Saint-Germain en dat was bepaald geen succesverhaal. De voormalig Real Madrid-aanvaller maakte in 2016 de overstap naar Parijs, maar kwam er nauwelijks aan spelen toe. Wat begon als een droomtransfer, veranderde al snel in een frustrerende periode.

De inmiddels 31-jarige Spanjaard leek bij Paris Saint-Germain de volgende stap te zetten in zijn carrière. Na bijna honderd wedstrijden voor Real Madrid en een status als Spaans toptalent koos hij voor een miljoenentransfer naar de Franse topclub. "Ik had bij Real kunnen blijven, maar bij PSG zou ik meer minuten maken, zeiden ze", vertelt Jesé in een interview met YouTuber Mowlihawk. "Ik wilde koste wat kost naar het EK."

Zijn begin was veelbelovend. Bij zijn debuut voor PSG leverde hij direct een winnende assist af. Maar die vliegende start werd abrupt onderbroken: een blindedarmontsteking hield hem maanden aan de kant. "Toen ik terugkwam, kreeg ik te horen dat ik mocht vertrekken. Ik voelde me bedrogen", weet Jesé nog maar al te goed.

'Meer geïnteresseerd in mijn vrouw dan in mij'

De echte klap kwam vanuit de clubleiding. Volgens Jesé liet voorzitter Nasser Al-Khelaïfi hem vallen zonder enige uitleg. "Hij wilde me niet eens meer zien", zegt hij. "Ik denk dat hij meer gecharmeerd was van mijn vrouw dan van mij", is de Spanjaard stellig. De opmerking maakt deel uit van bredere frustraties over hoe hij naar eigen zeggen als pion werd behandeld. "Het voelde alsof ik een object was. Spelers zijn voor sommigen gewoon verzamelitems."

Die opmerking raakt ook aan het persoonlijke vlak, dat Jesé's tijd in Parijs niet minder complex maakte. De relatie met zijn vrouw, Aurah Ruiz – influencer en mediapersoonlijkheid – bleef volop in de spotlight, zelfs toen zijn sportieve prestaties achterbleven. Recent zorgde zij nog voor opschudding met een reeks opvallende selfies op Instagram.

Van wereldtop naar wereldreis

Na zijn verblijf in Parijs volgden voor Jesé jaren vol omzwervingen. Hij werd door PSG uitgeleend aan onder meer UD Las Palmas, Stoke City, Real Betis en Sporting Portugal, maar nergens wist hij zijn belofte volledig waar te maken. Na zijn definitieve vertrek uit Parijs tekende hij kortstondige contracten bij clubs als Sampdoria, Ankaragücü en Coritiba. Uiteindelijk belandde hij ver buiten de Europese spotlights, bij het Maleisische Johor Darul Ta'zim.

De glamour van Parijs was ingeruild voor een grillig carrièrepad met telkens nieuwe culturen, nieuwe verwachtingen en steeds minder zekerheid. "Overal waar ik kwam, probeerde ik opnieuw te beginnen, maar het was nooit hetzelfde", blikte Jesé terug. Uiteindelijk, zegt hij, besefte hij pas hoe uitzonderlijk zijn start bij Real Madrid was geweest. "Daar had ik alles - stabiliteit, respect, kwaliteit. Pas toen ik het kwijt was, zag ik hoe goed ik het daar eigenlijk had gehad. Real Madrid is en blijft de beste club ter wereld."

Alles over La Liga

