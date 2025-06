De legendarische American football-trainer Bill Belichick (73) heeft een vriendin van bijna een halve eeuw jonger: Jordon Hudson is 24 jaar. Hun relatie zorgt niet alleen voor gefronste wenkbrauwen. Hudson is ook op het oorlogspad. Onder meer een ex van Belichick moet het ontgelden.

Bill Belichick en Linda Holliday hadden een langdurige relatie van 2007 tot 2023. Linda was voorzitter van de Bill Belichick Foundation en werkte actief mee aan filantropische projecten. Ze heeft een achtergrond in de werelden van medische apparatuur en media.

Golddigger

Hudson ontdekte een oude email van Holliday aan het adres van Bill Belichick. Ze besloot dat berichtje aan een vermeende kennis van Holliday te tonen, aldsu Daily Mail. De krant heeft scerenshots. Hudson deed ze in reactie op een persoon die haar op Instagram uitmaakte voor 'golddigger', oftewel als iemand die een relatie aangaat met een ander om er financieel beter van te worden.

Hudson maakte een screenshot van de email en schreef erbij: "Hallo schatjes! Ik zie dat je erg hecht bent met mevrouw Holliday. Zou je aan haar kunnen vragen wat ze wil dat ik doe met deze brief uit 2015, die ik heb gevonden? Het is nogal een zielige en beschamende vertoning. Dus ik denk dat ze het wel terug wil hebben."

Ex

Hudson claimt dat ze de brief vond in een stapeltje met afschriften in de admnistratie van haar vriend. De paperassen lagen in zijn huis te Hingham, nabij Boston in de Verenigde Staten. Dat huis heeft volgens Daily Mail een waarde van 2,2 miljoen dollar.

Het briefje van de ex van Belichick komt uitn ovember 2015. In de brief schrijft Holliday dat ze vindt dat Belichick haar buitensluit uit zijn leven. Ook vindt ze dat hij te veel aandacht gaf aan zijn ex-vrouw, Debbie Clarke.

Stoorzender

Het zint Hudson niet dat er wordt beweerd dat toen ze aanpapte met Belichick, hij nog een relatie had. Ze benadrukt dat zij geen stoorzender is geweest.

"Ze zou deze brief moeten verbranden. Dan kan ze blijven geloven dat haar relatie met BB niet gedoemd was om te mislukken. Ik weet dat ze haar vrienden wil manipuleren. En ook het bredere publiek. Ze wil hen laten geloven dat ik tussenbeide ben gekomen en hun perfecte relatie heb verpest."

Chapel Bill

Chapel Bill, zoals hij wordt genoemd, ontmoette de voormalig cheerleader in 2021. Geruchten gaan dat dit ze in een vliegtuig met elkaar in gesprek raakten, maar het échte verhaal lijkt Hudson niet kwijt te willen. Bill Belichick won zes Super Bowls als coach van de Patriots en twee als assistent-coach.