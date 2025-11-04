Schaatscoach Jillert Anema heeft een bom laten ontploffen na de NK afstanden door te dreigen een aantal van zijn schaatsers thuis te laten voor de World Cups in Salt Lake City en Calgary over een paar weken. Dat is de mening van schaatsicoon en analist Erben Wennemars.

Na de NK afstanden, waar ook tickets voor de wereldbeker werden verdiend, besloot coach Anema van Team Albert Heijn/Zaanlander om zijn toppers weer af te melden voor de World Cups aan de andere kant van de wereld. Zo doet Merel Conijn, de Nederlands kampioene op de 3000 en 5000 meter, helemaal niet mee. Ook Marijke Groenewoud wordt deels gespaard. Volgens Wennemars is die beslissing van Anema tweeledig. "Ten eerste: Jillert kennende vindt hij het gewoon leuk om te gaan stoken, maar ten tweede: hij wil ook wel echt het beste voor zijn schaatsers", zegt Wennemars in gesprek met NOS Sportforum.

'Hij heeft dit eerder gedaan'

"Hij heeft dit twee jaar geleden ook gedaan, maar toen was het geen olympisch jaar. Je zag het dit weekend gewoon: er was zo'n hoog niveau. Over twee weken gaan we naar Salt Lake City (14 tot en met 16 november, red.) en dat wordt een nog veel hoger niveau. De week erna nog een keer en nog een keer. Er komt ook nog een OKT (olympisch kwalificatie toernooi, red.). Hij wil zijn schaatsers wel gewoon fris houden voor de Olympische Spelen."

'Toen heeft hij helemaal niks gezegd'

Op de World Cups moeten de individuele schaatsers voor goede resultaten zorgen om TeamNL straks met zoveel mogelijk schaatsers naar de Olympische Winterspelen in Milaan te mogen sturen. Nu Anema een paar toppers thuislaat, wordt die missie moeilijker. "Er zijn afgelopen zomer gewoon vergaderingen geweest, daar hebben al die coaches aan tafel gezeten. Jillert Anema ook. Toen heeft hij helemaal niks gezegd. Nu is er een NK gereden, iedereen weet wat de regels zijn en dat het dan op de maandag erna komt. Hij laat in één keer zomaar een bom ontploffen."

Machtsstrijd

De coaches van de diverse ploegen hebben veel macht. Anema dus ook. Zij bepalen het lot en schema van hun toppers en dus indirect de kansen van heel TeamNL op de Olympische Spelen. Volgens Wennemars zit de technisch directeur van de Nederlandse schaatsbond KNSB dan ook in lastig parket. "Ik heb geen idee wie deze machtsstrijd gaat winnen, want Jillert is een rare. Dus ik denk dat Remy de Wit echt nog een moeilijke taak heeft."

