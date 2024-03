Cricketbond noemt aantal runs van Nederland tegen Nepal 'mager', wel enorm publiek

Het Nederlandse cricketteam heeft zaterdag de T20-wedstrijd tegen Nepal verloren. Zelfs de cricketbond KNCB noemt het aantal runs van Nederland 'mager': 120 all out in 19.3 overs.

Het goede nieuws is dat Nederland de leider blijft in de Nepal Tri-Nation Series. De finale is op 5 maart. Eerst komt Nederland zondag uit tegen Namibië. Als Oranje die wedstrijd wint, is het finaleticket binnen.

Kathmandu

Er was veel publiek bij Nepal tegen Nederland in Kathmandu. De plaats van handeling was de Tribhuvan University International Cricket Ground. Het zat stampvol, wat tot mooie plaatjes en video's leidde. Bekijk hieronder een filmpje op X, dat de X-gebruiker tot de opmerking verleidt dat Nepal ongetwijfeld de beste cricketfans ter wereld heeft.

WK T20

Op de website van de cricketbond, KNCB, staat de agenda van het mannenteam voor de komende maanden. Het klapstuk is volgens de bond het WK T20 in juni, in de Verenigde Staten en op diverse Caribische eilanden. Nederland is daarvoor geplaatst. In groep D komt het team dan Zuid-Afrika, Sri Lanka, Blangladesh en wederom Nepal tegen. T20 is een kortere versie van het reguliere cricket. Een duel duurt hoogstens drie uur.