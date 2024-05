Darter reageert met vier middelvingers op pesterij Luke Littler na zege Manchester United

Geef Luke Littler geen gelegenheid om andere darters te pesten met hun favoriete voetbalclub. De Engelse darter is zelf groot fan van United en vindt iedere wedstrijd wel weer een reden om het andere darters en fans in te wrijven.

Woensdagavond zag Littler dat zijn club in de Premier League won van Newcastle United met 3-2. Daarmee ligt de strijd om de laatste Europese plekken in Engeland weer helemaal open. Rasmus Hojlund maakte uiteindelijk de winnende goal en plaatste een vinger op zijn lippen tijdens het juichen, om de haters de mond te snoeren.

Rasmus Hojlund

Datzelfde plaatje gebruikte Littler om een collega-darter te pesten. Dit keer was Chris Dobey de pineut. Hollywood, zoals zijn bijnaam luidt, is groot fan van Newcastle United en had Manchester pijn kunnen doen door niet te verliezen. Maar het werd dus 3-2 voor het United van de Nederlandse trainer Erik ten Hag.

Reden voor Littler om op zijn Instagram Stories weer eens een pestfotootje neer te zetten. Hij tagde Dobey, juichte opzichtig voor 'Yanited' en deed dezelfde emoji als Hojlund erbij. Dobey kon de grap niet zo goed hebben, want hij reageerde met liefst vier middelvingers op de post van Littler.

Luke Littler pestte collega-darter Chris Dobey met de nederlaag van Newcastle United. ©Instagram Luke Littler

De reactie van Chris Dobey op de post van Luke Littler spreekt boekdelen. ©Instagram Chris Dobey

Liverpool

Luke Littler eindigt in Sheffield waarschijnlijk als koploper van de Premier League Darts tijdens de laatste speelronde op donderdag. Volgende week (23 mei) is de finale in de O2-Arena in Londen. Littler behaalde die koppositie door onder andere in Liverpool te winnen. Daar pestte hij het publiek ook al door de aartsrivaal van United te pesten met de 2-0 nederlaag tegen Everton en daarmee het einde van de titelaspiraties van Liverpool uit te beelden.