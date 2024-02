'Scheet-gate' rond darter Ron Meulenkamp: 'Het is een grote clownshow'

Een bijzondere rel in de dartswereld. Darren Webster verloor donderdagavond met 4-3 van Ron Meulenkamp in de Modus Super Series. De Engelsman, die 3-0 voorstond, was niet te spreken over bepaalde acties van Meulenkamp. De Nederlander zou scheten hebben gelaten. Een dag later won Meulenkamp weer van Webster en vooraf haalde hij nog even flink uit naar de Engelsman.

Op sociale media sprak Webster zich na hun eerste ontmoeting uit over de praktijken van Meulenkamp. Zo zou de Nederlander scheten hebben gelaten waardoor het erg stonk op het podium. Daarnaast zei de tweevoudig kwartfinalist van het WK darts dat Meulenkamp dit alleen deed 'omdat hij slecht is'.

Fair to say Darren Webster wasn’t happy with his opponent Ron Meulenkamp after losing 4-3 from being 3-0 up in the @MSSdarts pic.twitter.com/7n8DyRybWO — DartsAnonymous (@anonymous_darts) February 16, 2024

'Clownshow'

Meulenkamp werd voorafgaand aan hun tweede wedstrijd ook gevraagd naar het incident en hij was erg duidelijk over Webster: "Het is een clownshow. We kennen hem al jaren en hij klaagt over alles. Vanaf het begin hing er inderdaad een geurtje, maar dat was al zo toen we begonnen."

De Nederlander ontkent dan ook dat hij de schuldige was. De twee zullen geen vrienden meer worden: "Ik heb geen respect voor hem. Het was de grote losershow van Darren Webster. Hij zou beter moeten weten, maar we weten allemaal dat hij dat niet doet."

Ongemakkelijk

Na het incident moesten beide spelers een dag later het opnieuw tegen elkaar opnemen. De uitkomst was precies hetzelfde als: Meulenkamp liet Webster een poepie ruiken door met 4-3 te winnen.

Tijdens de partij was het duidelijk dat de twee geen goede relatie meer met elkaar hebben. Webster weigerde om handen te schudden na de eerste ontmoeting en een dag later zat Meulenkamp daar niet echt op te wachten. Uiteindelijk gaven de twee elkaar toch een slap handje.

Meulenkamp verloor in 2022 zijn tourkaart bij de PDC. Het grote publiek ziet hem vaak als analist bij het darten op Viaplay. Op de Modus Super Series was hij deze week van de partij. Dat is een toernooi waar spelers zonder tourkaart hun kunsten op een podium kunnen laten zien deed.

Fart-gate

Het is niet de eerste keer dat het in bij het darten gaat over scheten laten. Ook toen was er een Nederlander bij betrokken. Wesley Harms speelde in de groepsfase van de Grand Slam of Darts tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. De Schot won deze partij, maar liet zich na afloop uit over de stank op het podium. Harms kreeg de schuld, maar wist zelf van niks. Later bleek het om een beveiliger te gaan die voor de stank had gezorgd.