Michael van Gerwen strandt bij laatste vier op Players Championship 3, winnaar Searle neemt revanche op Anderson

Michael van Gerwen is bij zijn eerste vloertoernooi van dit jaar tot de halve finales gekomen. Daarin werd hij uitgeschakeld door Mr. Players Championship 2024, Ryan Searle. De Engelsman versloeg in de finale van PC3 de Schot Gary Anderson: 8-7.

Van Gerwen was er tijdens Players Championship 1 en 2 niet bij, omdat hij met zijn gezin in Disneyland Parijs zat. In Leicester verscheen hij wel aan de oche. Op weg naar de halve finale versloeg MvG landgenoten Richard Veenstra en Berry van Peer. Ook was hij Michael Smith de baas. Bij de laatste vier was Searle met 7-4 te sterk.

Een ronde eerder was Heavy Metal al te sterk voor Danny Noppert. In de finale nam Searle revanche op Anderson. Vorige week in Wigan won de Schot nog met 8-5, dit keer was Searle de betere. De halfblinde Engelsman stond ook al in de finale van PC1, die hij verloor van Luke Littler. Searle, Anderson en Littler voeren de Players Championship Order of Merit aan. Gian van Veen en Raymond van Barneveld zijn de beste Nederlanders op die lijst.

Afwezigen

Luke Humphries besloot om deze week niet in actie te komen op de Pro Tour. De wereldkampioen uit Engeland liet eerder al weten op dinsdag niet te gooien, maar meldde zich ook af voor maandag. Ook Joe Cullen is er niet bij tijdens PC3. Dat is verrassend te noemen. De Engelsman is vaak een vaste naam tijdens de vloertoernooien en zegt nauwelijks af.