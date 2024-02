Michael van Gerwen keihard gesloopt door latere finalist tijdens Players Championship 4

Michael van Gerwen heeft dinsdag een ongekende nederlaag geleden tijdens het vierde vloertoernooi van het jaar. Chris Dobey vernederde de Nederlander met een onvervalste whitewash in de derde ronde: 6-0. De Engelsman haalde uiteindelijk de finale van Players Championship 4, maar die verloor hij van de Australiër Damon Heta.

Van Gerwen was de dag nog sterk begonnen met een overwinning op Taylor. Niet Phil, maar Dom Taylor. De Nederlander gooide een gemiddelde van boven de 100 en deed dat in de tweede ronde ook tegen Graham Hall. Die vorm verdween dus als sneeuw voor de zon in de partij daarna.

De drievoudig wereldkampioen gooide tegen Dobey een gemiddelde van slechts 87,93. De Engelsman profiteerde optimaal en bezorgde Van Gerwen een whitewash: 6-0. Het was niet de eerste keer dat Dobey met deze uitslag van MvG won, want dit gebeurde vorig jaar ook al een keer in de Premier League. De Engelsman haalde dinsdag uiteindelijk de finale, maar verloor daarin met 8-4 van Heta.

Andere Nederlanders

Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbode waren dinsdag de beste Nederlanders. Zij verloren in de kwartfinales. Barney verloor met 6-2 van de Filipijn Christian Perez en Aubergenius ging met dezelfde cijfers ten onder tegen Dobey. De Engelsman zat de Nederlanders aardig dwars, want hij won in de achtste finales ook van Niels Zonneveld.

Van Gerwen was niet de enige grote naam die al snel ging zitten, want in ronde 1 vlogen er een hoop grote namen uit. Zo verloor Rob Cross van Richard Veenstra, Gary Anderson van Scott Williams, Stephen Bunting van Jitse van der Wal en Danny Noppert van Zonneveld. Ook Luke Littler ging onderuit. James Wade was te sterk voor zijn 23 jaar jongere landgenoot.

Waar is de wereldkampioen?

Een opvallende afwezige was wereldkampioen Luke Humphries. Vorige week werd al duidelijk dat hij zich had afgemeld voor de dinsdag, maar ook maandag kwam hij uiteindelijk niet in actie tijdens Players Championship 3. Waarom de Engelsman zich heeft afgemeld is onbekend, al lijkt het logisch voor spelers die ook in de Premier League actief zijn elke donderdag dat zij tussendoor wat meer rust inplannen.