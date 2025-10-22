De laatste Euro Tour van het jaar leverde veel Nederlands succes op. Dirk van Duijvenbode haalde de finale en Gian van Veen kwam tot de laatste vier. Ook Danny Noppert en Jermaine Wattimena kwamen ver. Maar vooral de kwartfinale tussen Van Veen en Noppert leverde stof tot napraten op. Zo wordt er in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door gelachen om de gekke reactie van Noppert op zijn nederlaag.

Van Veen was met 6-3 te sterk in hun onderlinge duel. Beide darters gooiden boven de 100 gemiddeld en lieten weer een topniveau zien. De twee waren in het voorjaar nog teamgenoten namens Nederland op de World Cup en Noppert leek in zijn frustratie vergeten te zijn dat hij tegen een vriend speelde. "Hij gaf een heel kort handje. Hij was natuurlijk gefrustreerd op zichzelf, maar hij dacht daarna al snel bij zichzelf: 'Oh nee, dit is Gian'. Hij schrok een beetje van zijn eigen reactie", zegt ex-profdarter Vincent van der Voort in Darts Draait Door.

'Goed dat hij ziek is'

"Dit is wel heel erg lomp zo", kruipt Van der Voort bij Noppert in zijn hoofd op het moment van diens reactie. "Maar het is goed dat hij ziek is. Ik vind dat Noppert volgend jaar een doel voor zichzelf moet hebben dat hij een Euro Tour moet winnen. Zo goed is hij, dat hij daar tussen moet staan. Er zijn veel mindere spelers, onder wie ikzelf, die wel al een keer gewonnen hebben." De statistieken zijn na dertien jaar Euro Tours verbazingwekkend: pas drie Nederlanders wonnen eens zo'n toernooi. Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en dus Van der Voort. Vier Duitse darters wonnen ook al en staan dus boven Nederland.

Achterstand op Duitsland

"Dat zit me niet lekker", lacht Van der Voort. Daar moeten we voorbij. Dit is niet goed en onze eer te na, voor zo'n groot dartsland als Nederland. We hebben een opdracht, presteren", roept hij naast Noppert ook andere landgenoten als Van Veen, Wessel Nijman, Wattimena en Van Duijvenbode op om in 2026 een einde te maken aan de achterstand op Duitsland. Van Duijvenbode was er in Hildesheim het dichtst bij met een finaleplek, maar eerder stond ook Noppert al eens in de finale.

'Mentaal heel sterk'

"Noppert is in goede doen. De eerste dag zag hij er afwezig uit en had je het gevoel dat het lastig was voor hem om weer op te laden na die Grand Prix, waar hij een fantastische prestatie heeft neergezet. Tegen Gerwyn Price dacht ik ook dat het er niet in zat, maar hij wint 'm gewoon weer én met goed spel. Vecht hij zich toch weer terug in zo'n wedstrijd. Dat geeft toch aan waarom hij zo hoog staat op de wereldranglijst. We vroegen ons een tijdje geleden af hoe dat kwam, maar dit geeft wel aan dat hij mentaal ook heel sterk is."

Beluister de podcast

Ex-prof Vincent van der Voort bespreekt in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door de laatste Euro Tour van het jaar in Hildesheim. Het was de laatste kans voor plaatsing voor het EK darts. Dirk van Duijvenbode toonde zijn goede vorm met een finaleplek en een sterk toernooi. Michael van Gerwen was er niet bij. Hij had afgezegd omdat hij de man met de hamer was tegengekomen in deze turbulente tijd voor hem persoonlijk. Hoe denkt Van der Voort er over en wat denkt hij van het komende EK? Dit en meer hoor je in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door hieronder of via diverse kanalen als Spotify, YouTube en Apple Podcasts.