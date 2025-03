Schrik om vreselijke berichten richting topdarter: 'Dat gaat wel ver hoor, heb er geen woorden voor'

Ricky Evans en Raymond van Barneveld haalden na hun wedstrijd op de Euro Tour in Göttingen afgelopen week de headlines. Evans moest huilen nadat hij de Nederlander had verslagen en Barney zelf kreeg veel haatreacties over zich heen nadat hij zijn tegenstander maar een slap handje gaf. Collega-darter Dirk van Duijvenbode neemt het op voor Van Barneveld.

Van Barneveld was vooral met zichzelf bezig na zijn nederlaag en had dus niet door dat Evans zo hoog in zijn emoties zat. De Engelsman verloor recent zijn zus en heeft het daar nog weleens moeilijk mee. Ondanks dat Rapid Ricky de ochtend erna meteen uitlegde dat er niks aan de hand was en dat Van Barneveld juist één van de eerste darters was geweest die hem condoleerde, was het kwaad al geschied.

Geliefde darter verklaart waarom hij huilde na zege op Raymond van Barneveld Raymond van Barneveld zal zich de European Darts Trophy waarschijnlijk heel anders hebben voorgesteld. De Nederlandse dartslegende moest het in de eerste ronde opnemen tegen Ricky Evans, maar ging onderuit tegen de Engelsman. Zijn gedrag na afloop kwam hem op een hoop kritiek te staan.

'Kan toch niet?!'

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Van Duijvenbode te gast bij 'vaste prik' Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes. Samen nemen ze het op voor de 57-jarige Nederlander én spreken ze schande van wat sommige 'fans' de darters durven sturen, vooral online. "Kan toch niet?!", schudt Van Duijvenbode zijn hoofd over wat hij hoorde en las van Evans na zijn wedstrijd.

Dit is Dirk van Duijvenbode: markante darter met hardstyle walk-on werd nóg beroemder dankzij aubergines Dirk van Duijvenbode is een Nederlandse darter die veel mensen ook buiten de sport inmiddels kennen. De 32-jarige 'Titan', zoals zijn eigenlijke bijnaam luidt, raakte een soort van wereldberoemd door zijn typische opkomst én door de promotie van de groente aubergine. Hier lees je alles wat je moet weten van Dirk van Duijvenbode.

'Heb er geen woorden voor'

"Je gaat je zus snel ontmoeten in de hel, daar hoor je", omschrijft Van Duijvenbode de berichten die Evans deelde van verongelijkte dartsfans. "Omdat je zoveel eet ga je je zus snel ontmoeten want je gaat zo dood. Ik heb daar geen woorden voor", zegt de Nederlandse topdarter, die helaas ook 'ervaringsdeskundige' is. "Dat is gewoon iemand die een weddenschap (om geld, red.) heeft verloren. Ik heb ze ook weleens gehad hoor. Van die berichten dat ze hopen dat je kind doodgaat."

Darter Dirk van Duijvenbode tijd vastgehouden op vliegveld: 'Ze dachten dat het een bom was' Dirk van Duijvenbode is niet gauw bang te krijgen. De Nederlandse darter (32) straalt voor de camera vaak een soort stoerheid uit waar je hem niet gauw uit haalt. Maar toch zal hij even gedacht hebben dat het mis was toen hij eens een tijd vastgehouden werd op Schiphol. Een onschuldig pakketje wat 'raar' ingepakt zat, kostte hem figuurlijk een paar jaar van zijn leven.

'Het gaat wel ver hoor'

Een klacht indienen heeft niet zoveel zin, rapporteren is het enige op sociale media dat volgens Van Duijvenbode soms helpt. "Het gaat ver hoor. Dat ze hopen dat je hele gezin doodgaat. Het is niet gek dat je het krijgt. Ofja, wel gek, maar je krijgt zulke berichten regelmatig. "Gelijk blokkeren en wegwezen, dan krijg je van die persoon in ieder geval geen berichten meer. Of ik weleens de neiging heb om wat terug te sturen? Altijd", grinnikt Van Duijvenbode, die het onderwerp vervolgens snel laat rusten.

Raymond van Barneveld gaat ten onder tegen hyperblije darter: 'Ooit ga ik nog wel wat winnen' Raymond van Barneveld heeft in de eerste ronde van de European Darts Trophy 2025 verloren van Ricky Evans. In Duitsland werd het 6-4 voor de Engelsman.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door op Sportnieuws.nl is Van Duijvenbode te gast. Samen met Van der Voort en presentator Damian Vlottes bespreken ze alle ins en outs van de dartswereld en komt 'Aubergenius' zelf uitgebreid aan het woord over zichzelf en de worstelingen die hij meemaakte. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als Spotify, YouTube en Apple Podcasts.