In 2023 lag de wereld nog aan de voeten van Michael Smith. De Engelse topdarter werd wereldkampioen, nummer 1 van de wereld en hij zou het darts de jaren erna wel gaan domineren. Maar het pakte helemaal anders uit voor Bully Boy, die uit de rankings valt en voor het eerst sinds 2013 de World Matchplay moet missen. "Als je er zo doorheen zit...", voelt ex-topdarter Vincent van der Voort mee met de 34-jarige Engelsman.

Smith stond bij de twee laatste kwalificatiemomenten afgelopen week op het randje van wel of niet meedoen aan het 'zomer-WK' van 19 tot en met 27 juli in Blackpool. Hij redde het door twee teleurstellende dagen net niet. Vervolgens sloeg hij ook maar de Euro Tour in Kiel over, wat Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wel begrijpt. "De teleurstelling was waarschijnlijk groot, want hij heeft dit jaar al echt een hoop tikken gehad. En dan dit nog erbij..."

'Het is er op dit moment niet'

Met pech heeft de vrije val van Smith niks te maken. "Het niveau is er ook gewoon niet. Ik denk dat hij naar huis wil om de batterij proberen weer helemaal op te laden voor de tweede helft van het seizoen. Het is er op dit moment niet. Hij is de afgelopen maanden alleen maar bezig geweest met zijn ranking, waar hij veel moest inhalen. Hij heeft zichzelf daarmee zo onder druk gezet, waardoor het allemaal niet lukt en de teleustelling zó groot is."

'Toe aan rust'

Momenteel is Smith zeer verrassend de nummer 21 van de wereld, terwijl hij nog niet zo lang geleden in de top vier stond. Klap na klap liep hij sinds 2024 op. "Als je er zo doorheen zit...", verzucht Van der Voort. "Je kan op een gegeven moment zo murw geslagen zijn, dat je echt even toe bent aan rust. Misschien moet hij nu tegen zichzelf zeggen dat hij meer toernooien dan maar niet haalt, zodat hij volledig kan werken aan volgend jaar. Dan is het ook prima, maar er moet wat gebeuren. Door blijven gooien heeft geen zin."

'Hij is wel heel snel vergeten'

De PDC heeft volgens presentator Damian Vlottes ook deels schuld aan de val van Smith. De bond liet hem vallen als een baksteen en nodigde hem bijvoorbeeld ook niet meer uit voor de Premier League Darts. "Hij is snel vergeten en hij zal zelf ook wel gedacht hebben dat hij iets meer krediet had. Het is ook echt een karakter en zijn cijfers tegen bijvoorbeeld Luke Littler waren erg goed. Maar hij is wel heel snel vergeten."

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de Euro Tour in Kiel en wordt er vooral vooruit gekeken naar de World Matchplay, waar liefst zeven Nederlanders in actie komen. Beluister de podcast hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.