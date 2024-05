Komt veelbesproken World Cup of Darts in gevaar voor in elkaar geslagen darter Kim Huybrechts?

Kim Huybrechts ligt er een tijdje uit met een dubbele sleutelbeenbreuk, die de darter opliep na de Belgische bekerfinale tussen Royal Antwerp en Union Sint-Gilles. De Belg werd na het bezoek aan de wedstrijd aangevallen en moest naar het ziekenhuis. Daar werd hij vrijdag geopereerd en bronnen melden aan deze site dat het herstel zo'n zes weken duurt.

Dat betekent dat de World Cup of Darts (27-30 juni) in het Duitse Hamburg niet in gevaar lijkt. Het landentoernooi begint over zeven weken, dus het zal - mochten er complicaties optreden - kantje boord worden voor Huybrechts. Ook Players Championship 13 en 14 (2 en 3 juli) zijn in het gunstigste geval haalbaar voor de Belgische darter. Het kwalificatietoernooi voor de Flanders Darts Trophy (Euro Tour) op 13 juni komt wel te vroeg.

Huybrechts zou samen met wat andere fans van Antwerp zijn aangevallen na afloop van de finale in het Jan Breydelstadion in Brussel, zo valt te lezen op Facebook. Daar werd ook een röntgenfoto gedeeld van de dubbele sleutelbeenbreuk. "Een dubbele sleutelbeen breuk opgelopen, rechtse arm helaas. Morgen (vrijdag, red.) wordt deze geopereerd..", was de conclusie.

Ook broer Ronnie Huybrechts liet van zich horen. Hij noemde de aanvallers een 'stelleke homo's. Het zou hebben gegaan om een groepje 'Brusselse jongeren'. Op X is een foto te zien van Kim Huybrechts die behandeld wordt bij een van de supportersbussen van Royal Antwerp.

World Cup of Darts

Dimitri Van den Bergh is als nummer één van België zeker van een plekje op de World Cup of Darts. Hij zal worden vergezeld door Kim Huybrechts of Mike De Decker. De beslissing voor dat toernooi is op 27 mei en met dus nog een aantal weken te gaan heeft Huybrechts een voorsprong van 18.750 pond op zijn landgenoot. De Decker kan op de Euro Tour-toernooien in Kiel en Rosmalen nog wel prijzengeld bij elkaar spelen.

Mocht Huybrechts het wel halen en De Decker voorblijven qua prijzengeld, dan wordt het een interessant toernooi voor de Belgen. Vorig jaar was er behoorlijk veel gedoe tussen Van den Bergh en Huybrechts, die niet eens tegen elkaar praatten. Dat allemaal door een 'misplaatste opmerking' van Huybrechts achter de schermen. "Ze zeggen hallo tegen elkaar, maar ze zullen niet over koetjes en kalfjes beginnen. Niet meer dan nodig is, maar er is geen haat tegenover elkaar", zei de vrouw van Huybrechts in december 2023 tegenover Het Nieuwsblad.

België verloor vorig jaar in de halve finales van de latere winnaar Wales, dat speelde met Gerwyn Price en Jonny Clayton.