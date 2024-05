Kim Huybrechts breekt sleutelbeen van werparm op twee plaatsen na vechtpartij bij Belgische bekerfinale

Kim Huybrechts zal een tijdje met links moeten gooien. De 38-jarige Belgische darter brak donderdag op twee plekken het sleutelbeen van zijn rechterarm na een vechtpartij bij de bekerfinale tussen Royal Antwerp en Union Sint-Gilles (0-1) in Brussel. De dartshop van Huybrechts deelde een röntgenfoto op Facebook van de breuk.

Het ging mis na de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion in de hoofdstad Brussel. Antwerp-fan Huybrechts liep met een clubje supporters terug naar de bus toen hij werd aangevallen. Terwijl Huybrechts op de grond lag, zou hij zijn gestampt door de daders. "Een dubbele sleutelbeen breuk opgelopen, rechtse arm helaas. Morgen wordt deze geopereerd..", valt te lezen op de Facebook van Dartshop Hurricane, de winkel van Huybrechts.

Mark van Bommel vertrekt zonder prijs bij Antwerp: Union Sint-Gilles wint Belgische bekerfinale Mark van Bommel neemt zonder prijs afscheid bij Royal Antwerp. Donderdagmiddag op Hemelvaartsdag speelde de Nederlandse trainer met zijn team de Belgische bekerfinale tegen Union Sint-Gilles. De club uit Brussel was met 1-0 te sterk voor Antwerp in de eindstrijd van de Croky Cup en pakte voor het eerst in de 110-jarige clubhistorie een prijs.

Werparm Huybrechts

Driedubbel pech dus voor Huybrechts. Antwerp verloor de bekerfinale met 1-0 van Union. Maar de opgelopen schade zal hem veel meer dwars zitten. Het is niet precies bekend hoe lang hij geblesseerd moet toekijken. Rechts is zijn werparm, dus dat levert nog extra problemen op.

Voor de korte 'zomerstop' zijn er nog vier vloertoernooien en twee European Tour-qualifiers. Die mist Huybrechts naar alle waarschijnlijkheid, net als de World Cup of Darts. Voor het koppeltoernooi plaatsen de beste twee darters van een land zich. Dimitri Van den Bergh is de nummer één, Huybrechts staat tweede. Overigens hadden de Belgen vorig jaar nog fikse ruzie tijdens de World Cup.

'Stelleke homo's'

Ook broer Ronny Huybrechts liet zich via Facebook uit over de situatie. "Stelleke homo's", schreef hij over de actie.

Vervelend 2024

Het bericht over Huybrechts werd allereerst naar buiten gebracht door de Belgische journalist Matthias De Vlieger en later bevestigd door de dartwinkel van hemzelf. Het nieuws komt in een toch al niet al te best 2024. Eerder dit jaar lekte een video (uit 2023) uit van Huybrechts die het aan de stok had met zijn Belgische collega Mike De Decker. Dat leverde een hele rel op.

Heftige beelden van Belgische dartsrel tussen Kim Huybrechts en Mike De Decker duiken op: 'Ik maak u kapot!' Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh lieten vorig jaar op de World Cup of Darts zien het met elkaar aan de stok te hebben, maar ook Mike de Decker heeft geen goede relatie met Huybrechts. Het blijkt nu dat de twee in november een heftige ruzie hebben gehad een daar heeft 'The Hurricane' nu een dikke boete voor gehad. Inmiddels zijn er ook beelden van het incident opgedoken.