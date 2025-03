Loting European Darts Trophy: mogelijk revanche voor Michael van Gerwen, Luke Littler absent

Aankomend weekend staat de tweede Euro Tour in het darten op het programma. In het Duitse Göttingen strijden de beste darters ter wereld om de titel. Luke Littler is daar niet bij, zo blijkt na de loting van het toernooi.

Littler is sinds zijn finaleplaats op het WK van 2024 dé grote naam in de sport. Na meerdere majors in zijn eerste jaar, won hij ook het afgelopen WK. In de Premier League staat de jongeling bovenaan en de eerste Euro Tour van het jaar was een prooi voor The Nuke. Wellicht dat hij daardoor voor een weekendje vrij kiest. Dat doet publiekslieveling Stephen Bunting echter ook. Hij staat er met nul punten in de Premier League minder goed voor.

Van Gerwen

In totaal doen er in Göttingen acht Nederlanders mee. Danny Noppert en Michael van Gerwen komen door hun geplaatste status pas in de tweede ronde in actie. The Freeze trapt de zaterdagmiddagsessie af tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Wessel Nijman en Paul Krohne.

Van Gerwen krijgt wellicht juist kans op revanche. Hij speelt zaterdagavond tegen de winnaar van Daryl Gurney tegen Niko Springer. Laatstgenoemde was afgelopen maandag te sterk voor Mighty Mike tijdens de eerste ronde van een Players Championship-toernooi.

Loting

De overige zes Nederlanders komen vrijdag al in actie. Zo speelt Nijman dus tegen Krohne, moet Raymond van Barneveld publiekslieveling Ricky Evans zien te verslaan en speelt Dirk van Duijvenbode tegen de grote Kroaat Boris Krcmar.

De volledige loting van de European Darts Trophy vind je hieronder.

The Euro Tour returns to Göttingen this weekend! 🇩🇪



The draw and schedule for the Elten Safety Shoes European Darts Trophy (ET2) has been confirmed!



📝 https://t.co/3vg1NqyBVK pic.twitter.com/v9UdAwMCgx — PDC Darts (@OfficialPDC) March 20, 2025

Premier League Darts

Voor het zover is in Göttingen, staat er eerst nog een avond Premier League of Darts op de planning. Donderdagavond vindt het spektakel plaats in Cardiff. Een thuiswedstrijd voor Gerwyn Price, die Rob Cross treft. Van Gerwen krijgt het lastig. Hij gooit in de kwartfinale tegen de nummer één van de wereld, Luke Humphries.

Darts Draait Door

