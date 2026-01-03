Gian van Veen (23) en Luke Littler (18) spelen zaterdag de 'jongste' finale ooit bij het WK darts van de bond PDC. De jonkies hebben de toekomst. Maar twee geliefde veteranen nemen na de finale juist afscheid van de dartswereld.

De in Londen geboren John McDonald (65) is master of ceremonies (MC) bij de PDC. Als MC kondigt hij spelers aan. Vaak noemt hij dan enkele prijzen op die de darters binnen hebben gesleept en rekt hij de namen lang op. 'Littler' wordt dan 'Litleeeer', zodat het publiek mee kan galmen en er een enthousiast sfeertje ontstaat.

De in Crawley geboren George Noble (57) is een caller. Hij roept de scores om die darters gooien. Noble is sinds 1995 actief in de dartsport en staat dus al ruim 30 jaar met de microfoon in de hand op het podium.

Verjonging

De bond PDC voert een verjoning door, wat past bij de nieuwe generatie spelers die de macht overnemen en de sport toekomstproof maken. Met jongere scheidsrechters als Huw Ware en Charlie Corsterphine lijkt de dartbond klaar voor de nieuwe periode van de sport.

Aan de wilgen

McDonald was eerst een militair en ging vervolgens aan de slag in de mediawereld. De Engelsman werkte als freelance fotograaf bij grote sportevenementen en volgde ook in 1987 de toenmalige Britse premier Margaret Thatcher tijdens haar verkiezingscampagne. Een foto van Thatcher met een cricketbat belandde destijds op de voorpagina's van meerdere kranten.

Op de site van de PDC zegt hij: "Nu is de tijd aangebroken dat ik mijn microfoon aan de wilgen hang. De finale van het WK darts zal voor mij de beste plek zijn om te stoppen, want we vieren daar het grootste evenement in de sport ooit. Ik ben zo trots dat ik een onderdeel ben geweest van de PDC en ik kijk uit naar de resterende wedstrijden."

Privéleven

Tegenover TalkSport zegt Noble dat het leven als caller, met het vele reizen, grote gevolgen heeft voor zijn privéleven. Hij kijkt ernaar uit meer tijd door te brengen met zijn naasten. "Nou, ik word er niet jonger op. Eenendertig jaar dit werk, ik denk dat dat waarschijnlijk lang genoeg is', aldus Noble.

End of an era 🎤😢



PDC legends John McDonald and George Noble will hang up their microphones after the 2025/26 World Championship.



🗞️ https://t.co/iMjkRFdPDr pic.twitter.com/OGG4MdcI0B — PDC Darts (@OfficialPDC) October 15, 2025

"Ik heb inmiddels ook andere zakelijke belangen naast wat ik nu doe, en die slokken veel van mijn tijd op. Ik heb iets van 17 van de 22 verjaardagen van mijn dochter gemist, omdat ik onderweg was voor het darten. Nu kan ik die andere zakelijke belangen combineren met familietijd."

Gian van Veen

Van Veen sprak op de dag van de WK-finale tegen Sportnieuws.nl zijn waardering uit voor de twee iconen van de dartswereld. "Ik dacht er vanmorgen toevallig nog aan. Het is wel leuk dat ik onderdeel uit mag maken van hun laatste wedstrijd ooit. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als je dat mag doen als wereldkampioen. Dat is het doel voor vanavond."

Wat als John McDonald met zijn laatste actie Van Veen als wereldkampioen aankondigt? Van Veen zegt: "Dat zou fantastisch zijn. Dat is iets waar ik nog steeds van droom. Het is heel dichtbij, maar ook nog zo ver weg. Zeker tegen iemand als Littler in zo’n lang format."

