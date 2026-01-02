Gian van Veen staat niet alleen in de halve finale van het WK darts, maar ook in een illuster rijtje Nederlanders die die prestatie voor hem neerzetten. Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Jelle Klaasen waren de enige andere landgenoten die zo ver reikten bij de PDC. Van een paar van hen kreeg Van Veen na het uitschakelen van Luke Humphries mooie berichtjes.

"Ik heb heel goed contact met Jelle Klaasen, dus die appt mij sowieso voor en na elke wedstrijd. Maar ik zag ook een appje voorbij komen van Van Barneveld, dat hij het mooi vindt om te zien wat ik aan het doen ben. Dat is altijd leuk en geeft me een goede boost voor de halve finale", zegt Van Veen vanuit Ally Pally tegen Sportnieuws.nl. Ruim vier uur voor zijn wedstrijd tegen Gary Anderson was hij al paraat om de toegenomen media-aandacht te ondergaan.

'Het is onwerkelijk'

Als Van Veen de finale haalt, heeft hij Klaasen al ingehaald en hoeft hij het lijstje alleen nog maar te delen met dartslegendes Van Gerwen en Van Barneveld. "Het is onwerkelijk dat ik in zo'n rijtje sta. Dat zal echt iets moois zijn waar ik na het toernooi op kan terugblikken. Het is een mooie beloning voor 2025, wat een heel mooi jaar was. Maar 2026 is ook al heel goed begonnen en daar ben ik nu vooral mee bezig."

'Excuses aan iedereen'

Na zijn uitstekende partij tegen Luke Humphries in de kwartfinale (5-1 zege) duurde het nog wel even voordat hij in bed lag in zijn hotel. "Ik heb er niet echt van kunnen genieten nog, maar dat is misschien maar goed ook. Dan denk je er ook niet teveel over na", geeft Van Veen eerlijk toe aan deze site. De honderden berichten die hij kreeg heeft hij dan ook lang niet allemaal gelezen en ook zeker niet beantwoord. "Dat komt na het toernooi wel, excuses aan iedereen die op een antwoord zit te wachten."

Jeugdidool Gary Anderson

De nog altijd pas 23-jarige Nederlander heeft heel veel zin in zijn partij tegen jeugdidool Anderson. Het is ook meteen een wedstrijd om de finale te halen. "Zo'n wedstrijd ga je misschien niet veel meer spelen in je leven. Maar een kwartfinale hoop ik wel vaker te halen." Dat hij tegen zijn vroegere held moet spelen, is inmiddels ruim en breed uitgemeten. Van Veen weet nog hoe het was de eerste keer dat hij Anderson trof. Dat was in de eerste maanden na het halen van zijn PDC-tourkaart.

'Beetje ongemakkelijk'

"Anderson weet wel dat ik fan ben. Toen ik tegen hem speelde voor het eerst, op een vloertoernooi, kwam hij naar me toe en zei hij dat hij het gehoord had. Dat was toen wel een beetje ongemakkelijk, maar ik vond het toen vooral heel mooi om tegen hem te mogen gooien. De trots overheerste. Hij wilde die partij ook even laten zien hoe goed hij was, dat lukte toen aardig." Van Veen ziet zichzelf absoluut niet als favoriet, terwijl de bookmakers dat wel zien. "Als tweevoudig wereldkampioen weet hij beter hoe het hier werkt. Voor mij is het voor het eerst, dit is nieuw territorium."

De eerste wedstrijd

De reden dat Van Veen nog op het WK actief is en tot de laatste vier behoort, is volgens hem de eerste wedstrijd. Tot zijn overwinning op Cristo Reyes had hij nog geen zege geboekt op het WK darts. "Dat is alweer drie weken geleden. Dat is wel gek, maar ook mijn kracht dit toernooi. Ik was zo erg bezig met die eerste wedstrijd winnen, dat daar heel veel druk op stond. Die kom je dan door en toen zag je meteen dat die tweede ronde (108.28 gemiddeld tegen Alan Soutar, red.) meteen de beste wedstrijd tot nu toe was. Toen kwam er zoveel ontspanning over me heen, daardoor sta ik hier nu ook nog."

