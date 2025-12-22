Gian van Veen heeft zich in één klap gebombardeerd tot outsider voor de wereldtitel. Op het WK darts gooide hij in de tweede ronde het hoogste gemiddelde tot nu toe. De Nederlander zette daarmee een statement neer richting zijn concurrenten. Luke Humphries en Nathan Aspinall volgden Van Veen simpel naar de derde ronde. Charlie Manby sluit nu sloot af tegen Adam Sevada.

Charlie Manby - Adam Sevada 3-0

Toen Charlie Manby zijn partij in de eerste ronde won van de geplaatste Cameron Menzies, ging het nauwelijks over de Engelsman zelf. Het toptalent weerde zich kranig en boekte tijdens zijn debuut meteen zijn mooiste zege in zijn carrière. Menzies sloeg echter een tafel kapot op het podium en stal daarmee negatief de show. Tegen Adam Sevada kreeg Manby geen partij, want de Amerikaan kwam niet boven de tachtig gemiddeld uit. Het Engelse toptalent meldt zich eenvoudig voor de derde ronde tegen Ricky Evans.

Luke Humphries - Paul Lim 3-0

Paul Lim werd weer omarmd op het WK darts, maar kon geen potten breken. Vijf jaar geleden won hij nog met 3-2 van Luke Humphries, maar de nummer twee van de wereld heeft zich sindsdien als een raket ontwikkeld. De 71-jarige man uit Singapore was kansloos tegen de Engelsman en pakte pas in de derde set zijn eerste en enige leg van de partij. Humphries is dus simpel door naar de derde ronde en treft daarin Gabriel Clemens.

Gian van Veen - Alan Soutar 3-1

Gian van Veen imponeerde in de tweede ronde tegen Alan Soutar. De Nederlander kwam tot 108.28 gemiddeld en is daarmee de beste darter tot nu toe. Toch kwam hij met de schrik vrij, want zijn Schotse tegenstander miste in de tweede set een pijl op een dubbel om met 2-0 voor te komen. "Je hebt soms een klein beetje geluk nodig", zei Van Veen na afloop. Toch blaakte hij van het zelfvertrouwen, wat ook te zien was aan zijn 170-finish die 'onnodig' was.

Nathan Aspinall - Leonard Gates 3-0

Het duel der publiekslievelingen stelde enigszins teleur. Leonard Gates kwam niet in de buurt van zijn niveau en ook Nathan Aspinall was niet super. Toch trok de Engelsman op ervaring de wedstrijd met drie keer 3-1 over de streep. De Engelsman gaat naar de derde ronde en treft daarin een Nederlander: Kevin Doets.

