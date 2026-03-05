Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn uitstekend begonnen aan hun Premier League Darts. Van Veen is bezig aan een uitstekend debuut in het invitatietoernooi, want hij haalde in vier speelrondes al drie keer de finale. Van Gerwen staat ondanks twee puntloze weken net als zijn landgenoot nog altijd hoog op de ranglijst. Bekijk hier de stand in de Premier League.

Van Veen begon sensationeel aan zijn eerste keer Premier League Darts met een zege op regerend wereldkampioen Luke Littler in Newcastle. Dat gaf hem vleugels, want in de eerste vier speelrondes haalde hij liefst drie keer de finale. Het enige minpuntje is dat hij die allemaal verloor.

Michael van Gerwen 'bestraft'

Voor Van Gerwen begon de Premier League uitstekend met een gewonnen avond en een verloren finale. Daarmee vergaarde hij acht punten, maar daar staat hij nog steeds op. Hij meldde zich vorige week af voor de avond Glasgow werd hij door de PDC reglementair bestraft. Hij 'verloor' zijn kwartfinale van Luke Littler met 6-0 en kreeg dus een flink pak op z'n virtuele broek met een -6 legsaldo. In Belfast was hij er vorige week weer bij, maar bleek Gerwyn Price te sterk.

Slechte start Luke Littler

Wereldkampioen Littler is moeizaam begonnen aan zijn seizoen in de Premier League. Hij verzamelde in vier speelronden slechts vier punten en kreeg de helft daarvan cadeau door de afmelding van Van Gerwen in Glasgow. Ook Luke Humphries staat er slecht voor, hij heeft net als Littler nog maar vier punten. Beide topfavorieten staan daarmee nog altijd buiten de play-offplaatsen. Daar plaatsen de beste vier darters van de reguliere competitie zich voor.

Stand na speelavond 4

Jonny Clayton - 11 Gian van Veen - 9 Michael van Gerwen - 8 Gerwyn Price - 7

Stephen Bunting - 5 Luke Humphries - 4 Luke Littler - 4 Josh Rock - 0

Ahoy

De competitie tussen acht van de beste darters ter wereld komt op 16 april naar Nederland. Op die avond speelt Van Veen zijn kwartfinale tegen Luke Humphries en is Van Gerwen gekoppeld aan Jonny Clayton.

Speelronde 5, Cardiff

Kwartfinales



Michael van Gerwen - Luke Humphries

Gian van Veen - Jonny Clayton

Gerwyn Price - Stephen Bunting

Luke Littler - Josh Rock



Halve finales



Van Gerwen/Humphries - Van Veen/Clayton

Price/Bunting - Littler/Rock



Finale

Premier League Darts, speelronde 4, Belfast

Kwartfinales



Luke Littler - Jonny Clayton 3-6

Stephen Bunting - Luke Humphries 6-4

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Gian van Veen - Josh Rock 6-2



Halve finales



Jonny Clayton - Stephen Bunting 0-6

Gerwyn Price - Gian van Veen 5-6



Finale

Stephen Bunting - Gian van Veen 6-2



Premier League Darts, speelronde 3, Glasgow

Kwartfinales



Stephen Bunting - Gian van Veen 3-6

Luke Humphries - Josh Rock 6-2

Michael van Gerwen - Luke Littler walkover

Jonny Clayton - Gerwyn Price 6-3



Halve finales



Van Veen - Humphries 6-5

Littler - Clayton 1-6



Finale



Van Veen - Clayton 2-6

Premier League Darts, speelronde 2, Antwerpen

Kwartfinales



Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Michael van Gerwen - Josh Rock 6-2

Jonny Clayton - Stephen Bunting 6-4

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-5



Halve finales



Luke Littler - Michael van Gerwen 4-6

Jonny Clayton - Gerwyn Price 5-6



Finale



Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Premier League Darts, speelronde 1, Newcastle

Kwartfinales



Jonny Clayton 6-2 Josh Rock

Luke Littler v Gian van Veen 4-6

Luke Humphries v Gerwyn Price 6-5

Stephen Bunting v Michael van Gerwen 2-6



Halve finales



Jonny Clayton - Gian van Veen 4-6.

Luke Humphries - Michael van Gerwen 2-6



Finale

Gian van Veen - Michael van Gerwen 4-6

De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de Final Four in de O2 Arena te Londen.