Op 11 december begint het WK darts in Londen en tot die tijd zijn er geen andere evenementen van de bond PDC. Maar geen nood, topdarters als Michael van Gerwen kunnen gerust nog even ergens een demootje afwerken. Dat bracht MvG ditmaal in Finland.

Van Gerwen en enkele andere toppers waren verzameld in Tampere voor de International Darts Cup in Finland. Er kwam aardig wat volk af op het toernooi, dat dus buiten de agenda van de PDC valt. Een kleine 8000 man vulden de zaal. De deelnemers waren Van Gerwen, Luke Humphries, Phil Taylor, Luke Littler, Fallon Sherrock en Vincent van der Voort.

Laatstgenoemde is min of meer gestopt als profdarter, al overweegt de Purmerender om begin 2026 een gooi te doen naar een PDC-tourcard bij de zogeheten Q School. Tijdens het WK darts zal hij als analist zijn opwachting maken in de podcast Darts Draait Door van Sportnieuws.nl.

Luke Humphries

De eindstrijd in Finland was Humphries versus Mighty Mike en de Britse nummer twee van de PDC-ranking won met 8-6.

🇫🇮🏆Luke Humphries takes the spoils in Tampere, winning 8-6 against Michael van Gerwen in the final of the International Darts Cup. pic.twitter.com/r9deLd8WL5 — MODUS Sports (@ModusDarts180) December 1, 2025

'Prima gezelschap'

Op een Instagram-post toont Van Gerwen dat hij ondanks het mislopen van de titel zich heeft vermaakt in Finland. "Het is gezellig hier in Finland en ik verkeer in prima gezelschap", schrijft hij.

"Het is top om mee te doen aan de International Darts Cup. En ja, ik heb mijn ogen nog steeds op de hoofdprijs gericht." Van Gerwen wordt op de bijbehorende foto vergezelgd door concurrent Littler en goede vriend Van der Voort.

Rampjaar

Van Gerwen was begin dit jaar de verliezend finalist van het WK darts. Littler kroonde zich toen voor de eerste maal tot de beste van de wereld. De rest van het jaar verliep teleurstellend voor 'de groene sloopkogel' en hij zal door weinigen worden gezien als topkandidaat om toe te slaan in Ally Pally te Londen.

"Ik heb een rampjaar gehad, die ik op de kin moet nemen en nu door moet gaan", zei hij onlangs tegen TalkSport. "Ik wil met een schone lei beginnen aan het nieuwe jaar. Ik wil stabieler zijn, zowel in het leven als op het bord. Het leven is flink veranderd voor me. Voordat ik ga plannen, moet ik eerst kijken hoe het loopt thuis."