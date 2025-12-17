Raymond van Barneveld is de headline op het WK darts woensdagavond. De Nederlandse dartslegende (58) hoopt eindelijk weer eens ver te komen in Ally Pally. Hij treft de Zwitserse amateur Stefan Bellmont in de eerste ronde en dat duel is gratis live te zien, ook als je geen Viaplay-abonnement hebt.

Sinds 2018, toen hij een legendarische kwartfinale verloor van Michael van Gerwen, is het kommer en kwel bij Van Barneveld op het WK darts. Regelmatig verloor hij in de eerste drie rondes. Ongekend voor een groot kampioen als 'Barney', die in 2008 nog het WK bij de PDC won. Vorig jaar was het na één partij al klaar, want toen verloor hij van de onbekende Welshman Nick Kenny. De loting nu lijkt op papier ook weer gunstig, maar Van Barneveld is al vaker in die val getrapt.

Verdubbeling van het prijzengeld

Toch brengt het WK altijd iets extra's naar boven bij de dartslegende, zeker nu het prijzengeld verdubbeld is. Bij het betreden van Alexandra Palace is Van Barneveld al verzekerd van zo'n 17.000 euro. Bij winst gaat het al richting de 30.000 euro. Na Bellmont, die zich via het amateurcircuit (Challenge Tour) plaatste voor zijn tweede WK, weet Van Barneveld al wie hij in een eventuele tweede ronde zal treffen. De Australiër Damon Heta won zijn eerste ronde van Steve Lennon met weinig overtuiging en is te pakken voor de Nederlander.

Om 21.10 uur op Viaplay (TV)

Maar eerst maar eens afrekenen met Bellmont woensdagavond. Eerder bleken onbekende namen als Kenny, Darius Labanauskas en Darin Young namelijk ook al een maatje te groot. Het duel tegen de Zwitser begint rond 21.10 uur Nederlandse tijd en is de tweede partij van de avond, na Matt Campbell - Adam Sevada. Viaplay is de streamingsdienst waar het WK darts te zien is, maar er is een gelukje voor niet-abonnees. Het open (en gratis) tv-kanaal Viaplay TV zendt de eerste twee rondes gratis uit.

Welke zender?

Viaplay TV zit bij de diverse providers op verschillende kanalen. Heb je Ziggo, dan moet je inschakelen op kanaal 13. Odido heeft kanaal 12 ingeruimd voor het WK darts. Bij KPN (51) en Delta (22) zit Viaplay een stukje verder weg.

