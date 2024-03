Tegenstander stormt boos op Luke Littler af en vertelt daarna op Instagram waarom

Luke Littler staat in de finale van de Belgian Darts Open, maar daar was zijn tegenstander in de halve finale niet zo blij mee. De Duitser Ricardo Pietreczko toonde zich een slechte verliezer.

Nadat Littler de winnende pijl had gegooid, stormde Pietreczko naar Littler. Met een boze blik pakte hij de hand van Littler vast, schudde die hard en zei nog wat boze woorden in de oren van de Engelse tiener. Die was zich van zijn kwaad bewust en keek verbaasd richting zijn fans.

Pietreczko pakte daarna snel zijn pijlen en water, draaide zich nog even naar het Belgische publiek in Wieze en beende het podium af. Littler zei na afloop dat hij niet verstond wat Pikachu zei, maar dat hij het eindigde met dat Littler het niet meer moest doen.

Pietreczko postte op zijn Instagram een onaardige reactie, die nog vriendelijk begint: "Ook ik had hem hoog zitten. Dat je op zo'n jonge leeftijd al zo kunt spelen. Maar ik hoop dat zijn arrogantie hem duur komt te staan."

Debuut

De eerste Euro Tour van het jaar is meteen het debuut voor Littler op de Euro Tour. Hij won het toernooi uiteindelijk zelfs, door in de finale met 8-7 van Rob Cross te winnen. En in die finale gooide hij ook nog eens een negendarter.

