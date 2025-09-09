Topdarter Luke Littler kan heel precies te werk gaan. Vanaf een afstand van 2,37 meter mikt hij de pijltjes precies waar hij ze wil hebben. Maar de Engelse tiener ging minder precies te werken bij een zakelijke actie.

Luke the Nuke brak eind 2023 toe, toen hij bij het WK darts in Londen als 16-jarige menig topspeler achterloos opzij zette en pas in de finale werd afgeremd, door Luke Humphries. Het jaar erop werd hij wel wereldkampioen. De inmiddels 18-jarige Littler is hét gezicht van de sport geworden en hij wil die status verzilveren.

Geld

De krant The Sun dook in de administratie van Littler en ontdekte dat het bedrijf Luke Littler Darts Ltd het jaar 2024 afsloot met een financiële reserve van dik 1 miljoen Britse pond. Naar verwachting zal hij dit jaar nog meer geld binnen harken. Zo heeft de Engelse wereldkampioen de webshop The Nuke Merchandise Shop gelanceerd. Fans van het wonderkind kunnen daar zijn pijlensetjes kopen, hoodies, t-shirts en gesigneerde foto's.

Merknaam

Zijn volgende stap is om zijn merknaam te verzilveren in de Verenigde Staten. Daartoe moest hij een aanvraag indienen om van Luke the Nuke een trademark te maken in Amerika. Ook in dat land wil hij spullen verkopen zoals kleding en sportieve artikelen. Maar volgens de krant is zijn aanvraag afgewezen.

De reden is dat de aanvraag allerlei slordigheden bevat. De darter uit Warrington heeft geen juist emailadres ingevuld. Ook lukte het hem niet om zijn identiteit te verifieren en hij verzuimde om juridische bijstand aan te vragen in de Verenigde Staten, om het proces te begeleiden. Littler krijgt zes maanden de tijd om het nogmaals te proberen.

Duitsland

Zoals gezegd is Littler na de jarenlange dominantie van Michael van Gerwen nu de te kloppen man bij de PDC, al geeft Humphries hem nog steeds prima partij. Toch is hij in Duitsland wat minder in trek.

De wereldkampioen werd tijdens de German Darts Grand Prix uitgefloten en ook was er veel boegeroep te horen. De Engelsman verloor uiteindelijk in de halve finales van Gian van Veen en uitte vervolgens zijn frustraties via een bericht op Instagram: "Ik had eigenlijk niet naar München moeten gaan, maar ik moest hoe dan ook gaan. Het volgende toernooi voor mij in Duitsland is in Dortmund, en ben blij om dat te zeggen." Daarmee gaf hij aan dat hij alle andere Duitse toernooien zou laten schieten. Toch is hij daar al teruggekeerd.

