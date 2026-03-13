PSV speelt zaterdagavond mogelijk de kampioenswedstrijd tegen NEC. Daarvoor zijn de Eindhovenaren wel afhankelijk van een nederlaag van Feyenoord tegen Excelsior, maar dat scenario is niet ondenkbaar. PSV-coach Peter Bosz staat echter nog voor een kleine puzzel door een volle ziekenboeg.

PSV kampt al het hele seizoen met een volle ziekenboeg. Al in de openingsfase van de competitie raakten Ruben van Bommel en Alassane Plea langdurig uit de roulatie door een zware knieblessure. De Fransman traint inmiddels weer individueel en zijn doel om dit seizoen nog speelminuten te maken lijkt haalbaar.

Guus Til en Nick Olij trainen weer

Dat geldt ook voor Guus Til. De aanvallende middenvelder, die dit seizoen regelmatig als aanvalsleider werd ingezet, kampt al enkele weken met een blessure. Net als Olij is hij op de weg terug. Er werd verwacht dat hij tegen NEC weer bij de wedstrijdselectie zou zitten, maar dat bleek te optimistisch. "Het gaat goed, maar deze wedstrijd komt nog te vroeg", vertelt Bosz. "Hij en Olij stonden vrijdagochtend wel op het veld, maar zitten nog niet bij de groep. Ze komen er wel weer aan. De andere geblesseerden nog niet."

Ook Mauro Junior en Sergino Dest ontbreken in de selectie voor het duel met NEC. Beide backs hopen dit seizoen nog in actie te komen. Voor Dest is de blessure een flinke tegenvaller. De Amerikaan maakt zich op voor het WK in eigen land, maar liep een zware spierblessure op. Via Instagram liet hij weten goede hoop te hebben dat hij dit seizoen nog minuten kan maken. Voor Van Bommel zit het seizoen er echter al op, liet hij weten aan Sportnieuws.nl.

Vroegste titel ooit voor PSV

Het duel kan voor PSV een bijzonder karakter krijgen, want voor de Eindhovenaren kan het zomaar de kampioenswedstrijd zijn. De ongenaakbare koploper jaagt al maanden op de vroegste landstitel ooit in de Eredivisie. Dat record staat op 8 april 1978 en staat eveneens op naam van PSV. De Eindhovenaren kunnen dat record al breken tegen NEC, maar dan moet Feyenoord zondag in eigen huis wel verliezen van Excelsior.

Lukt dat niet, dan krijgt PSV nog twee kansen om kampioen te worden: op 22 maart tegen Telstar of op 4 april tegen FC Utrecht.