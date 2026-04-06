Niemand had het vooraf voorspeld: Guus Til die plots de spitspositie verovert, Ricardo Pepi op de bank hield en PSV richting de titel van de Eredivisie schoot. Toch is dat precies wat Til dit seizoen deed. Samen met Ismael Saibari vormde hij een onverwacht, maar dodelijk duo. Oud-topspits Danny Koevermans kijkt met bewondering naar de doelpuntenmachine in het kampioenselftal van PSV. "Toen dacht ik: dit is écht geweldig."

Waar PSV vooraf rekende op Ricardo Pepi als vaste nummer negen, liep het seizoen totaal anders door blessures. Til schoof door naar de punt van de aanval en bleek daar verrassend effectief. Samen met Ismael Saibari groeide hij uit tot hét belangrijkste wapen van de Eindhovenaren. Til was zelfs een tijdje gedeeld clubtopscorer in de Eredivisie.

Volgens oud-PSV’er Danny Koevermans is het geen toeval dat Til opnieuw zo belangrijk is voor zijn ploeg. "De wedstrijden en cijfers spreken boekdelen over het seizoen van Til", zegt Koevermans tegen Sportnieuws.nl. "Hij is natuurlijk al jaren een héél bepalende speler die goals maakt, maar hoe hij het nu ook weer invulde in de spits bij PSV met Ismael Saibari… Weergaloos."

Doelpuntenmachine in de punt

Til staat al jaren bekend als een middenvelder met scorend vermogen, maar dit seizoen ging hij daar nog een stap verder in. De 28-jarige speler bewees dat hij ook als spits uitstekend uit de voeten kan en dat hij in het strafschopgebied altijd op de juiste plek staat. "Je weet bij Til dat hij normaal gesproken meer dan tien doelpunten, maar als hij nu fit was gebleven dan was hij gewoon op twintig doelpunten (in alle competities, red.) uitgekomen. Dat zou echt weergaloos zijn", aldus Koevermans.

Wereldgoal als hoogtepunt

Een van de mooiste momenten van Til speelde zich af in een uitwedstrijd bij zijn oude club AZ, toen hij na zijn hattrick luidkeels werd toegezongen door de PSV-supporters. In het uitvak klonk: Guus Til aha aha, I like it, gezongen op de melodie van That’s the way aha aha, I like it, de wereldhit van KC & the sunshine band uit de jaren 70.

Voor Koevermans was vooral één specifiek doelpunt hét hoogtepunt dit seizoen. Eerst koos Til op gevoel de diepte, daarna toverde hij met de bal zoals Dennis Bergkamp deed in zijn beste dagen. "Dat was zo’n geweldige goal. Hij wipte de bal over Wouter Goes heen en schoot de bal halfhoog in de korte hoek. Toen dacht ik wel bij mezelf: dit blijft voorlopig zo staan, dit is écht geweldig. Hij maakt niet alleen goede spitsengoals, maar dit was ook gewoon een wereldgoal."

In beeld bij Oranje?

De opvallende prestaties van Til riepen ook meermaals de vraag op of hij een rol kan spelen bij het Nederlands elftal. Met het WK in zicht wordt er steeds vaker gekeken naar spelers die vorm en rendement combineren. "Als je puur naar de prestatie van het seizoen kijkt, dan kun je hem best meenemen. Ik hoorde Koeman bij Goedemorgen Eredivisie ook al iets zeggen over een aantal spelers dat je in een selectie hebt die bijvoorbeeld hun rol zouden kennen, zodat er misschien geen gezever en gedoe komt. Ik denk dat de bondscoach daar wel een soort signaal gaf dat Til zeker in beeld is."

Toch beseft Koevermans dat de rol die Til bij PSV speelt niet zomaar te kopiëren is naar Oranje. De speelstijl van de Eindhovenaren, met veel positiewisselingen en dynamiek, geeft de middenvelder juist veel vrijheid om op te duiken waar het gevaar ontstaat. "Dan kwam Til vanaf links, dan dook hij weer op vanuit het middenveld en dan was hij weer de spits. Ik weet niet of Koeman zijn speelstijl helemaal gaat aanpassen om Guus Til in de spits te zetten, maar ik zou het vooral het verhaal geweldig vinden", sluit de ex-spits lachend af.