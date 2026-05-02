PSV kroonde zich al vroeg tot ongenaakbaar kampioen, maar had het in de topper tegen Ajax bijzonder lastig. De Eindhovenaren schoten nog uit de startblokken met de snelste treffer ooit tegen Ajax, maar na de gelijkmaker van Anton Gaaei had PSV weinig in te brengen. Tóch kwam de kampioen in de 78e minuut op voorsprong door Myron Boadu: 1-2. Volg hier alles live.

Voor landskampioen PSV staat er niets meer op het spel, waardoor in aanloop naar de Topper zelfs een weekendje naar Ibiza gingen. Voor Ajax zijn de belangen echter wél heel groot: alleen met een zege houden de Amsterdammers zicht op Champions League-voetbal volgend seizoen. Ajax begon echter dramatisch aan het duel, want al binnen 33 seconden lag de bal in het netje, de snelste PSV-treffer ooit tegen Ajax.

Ricardo Pepi zette PSV al snel op voorsprong. De Amerikaan kon bij de tweede paal van dichtbij binnen koppen na een ingooi van Yarek Gasiorowski: 0-1. Couhaib Driouech kreeg een enorme kans voor een leeg doel, maar schoof de bal opmerkelijk genoeg in de handen van Ajax-doelman Maarten Paes. Daarna revancheerde Ajax zich razendsnel van die mentale tik. In de elfde minuut zorgde rechtsback Anton Gaaei met een hard afstandsschot voor de gelijkmaker: 1-1.

Ajax domineert tegen PSV

Na de gelijkmaker kreeg Ajax het vertrouwen volledig terug en bleek van enige ontreddering na de snelste tegentreffer ooit geen sprake. Integendeel: de Amsterdammers namen het initiatief stevig in handen en legden de zwakke plekken bij PSV bloot. Rechtsback Kiliann Sildillia moest meerdere keren ingrijpen en de bal wegwerken om grotere problemen te voorkomen.

De grootste kans van de eerste helft was voor Ajax. Ajax-goalie Paes speelde strak in op spits Kasper Dolberg, die met een slim tikje Jorthy Mokio bereikte. De Belg legde af op Steven Berghuis, die de doorgelopen Dolberg op het juiste moment weer aanspeelde. De Deense spits stifte de bal echter tegen PSV-doelman Matej Kovar, waardoor het 1-1 bleef. PSV schoot in het restant van de eerste niet op het doel van Ajax.

PSV speelt niets klaar

Aan het begin van de tweede helft veranderde er niets aan het spelbeeld. PSV kreeg van Ajax alle ruimte om op te bouwen, maar was voortdurend slordig in balbezit. Ajax bleek daarentegen via de counter duidelijk de gevaarlijkste ploeg. Steven Berghuis kreeg een grote kans om zijn team op voorsprong te zetten, maar hij schoot rakelings over.

In het slot van de tweede helft probeerde PSV nog wel de aanval te zoeken, maar was het behoorlijk onnauwkeurig in het benutten van de mogelijkheden. Tóch was daar in de 78e minuut plots de voorsprong voor de ploeg van Peter Bosz. De trainer bracht enkele minuten daarvoor Myron Boadu in het veld en dat bleek een gouden greep. De spits frommelde de bal via de benen van Ajax-verdediger Ko Itakura in het doel: 1-2.

Champions League-voetbal voor Ajax?

Doordat PSV zich al tot kampioen heeft gekroond, verschuift de focus in de VriendenLoterij Eredivisie naar de strijd om de tweede plaats. Ajax staat momenteel vierde in de Eredivisie en mengt zich nog volop in de strijd om een plek die recht geeft op (voorronde) Champions League-voetbal.

De Amsterdammers kijken tegen een achterstand van vier punten aan op nummer twee Feyenoord, terwijl het verschil met nummer drie NEC slechts één punt is. Een goed resultaat tegen PSV is daarom van groot belang om in de race te blijven voor een ticket voor het miljardenbal.