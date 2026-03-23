Feyenoord-coach Robin van Persie stond in eerste instantie niet te springen om de komst van Dick Advocaat. Dat suggereert Hugo Borst. Pas nadat de resultaten enorm tegenvielen en de druk vanuit algemeen directeur Dennis te Kloese toenam, stemde de trainer van Feyenoord alsnog in met de toevoeging van de ervaren coach. "Je zou volgend jaar Excelsior moeten gaan trainen", richt Borst zich tot Van Persie.

Borst schrijft dat de komst van Advocaat bij Feyenoord vooral voortkomt uit druk van bovenaf. "Toen je Kees van Wonderen als nieuwe TD afwees, had je ook nee gezegd tegen Advocaat. Toen jouw baas besloot dat je mocht blijven, onder voorwaarden, moest je Dick wel accepteren", valt te lezen in de column in het Algemeen Dagblad. "Onder curatele is te kort door de bocht, maar de beeldvorming, Dick die je is opgedrongen, werkt niet in je voordeel."

Aanstelling Advocaat puur politiek

Volgens Borst zit er bovendien een politieke gedachte achter de beslissing van algemeen directeur Dennis te Kloese. De columnist stelt dat het toevoegen van Advocaat een manier is om zichzelf in te dekken. "Als Te Kloese je zou ontslaan, dan had hij zichzelf kwetsbaar gemaakt. Dan is hij de volgende die eruit gaat. Dus kwam hij met Dick op de proppen. Sluw, we houden allemaal van Dickie. Hij heeft het imago van ervaren rot, lieve man, ultieme troubleshooter, iemand die een noodverband kan aanleggen. Hij zaagt niet aan stoelpoten. Toch, Dick had deze baan niet moeten aannemen."

Daarbij waarschuwt Borst dat het politieke spel binnen de club Van Persie uiteindelijk duur kan komen te staan. Volgens hem is de club hard genoeg om iemand op te offeren als dat nodig is. "Ik zeg niet dat dat gebeurt, maar de politieke partij Feyenoord is er meedogenloos genoeg voor. Het valt trouwens zelfs te verdedigen. Want je maakte fouten. veel fouten, héél veel fouten."

Reputatieschade voor Van Persie

Volgens de columnist heeft de hele situatie nu al schade aangericht aan de reputatie van Van Persie als trainer. Toch ziet hij nog wel een uitweg voor de voormalig topspits. "Zonde", vervolgt Borst. "Dat was niet nodig. Ik hoop innig dat je tweede en derde kansen krijgt. Het klinkt raar, maar je zou volgend jaar Excelsior moeten gaan trainen. Serieus. En dan helemaal opnieuw beginnen", klinkt het harde oordeel van de columnist.