Ricardo Pepi was afgelopen winter al dicht bij een transfer naar Premier League-club Fulham, maar toen zette de PSV-directie daar een streep door. Voor de Amerikaanse topschutter komt er hoogstwaarschijnlijk alsnog een transfer naar de Londenaren. PSV en Fulham hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt, waardoor Pepi naar verwachting deze week nog zijn medische keuring ondergaat.

Fulham probeert al geruime tijd om Pepi los te weken bij PSV. Afgelopen winter waagde de Engelse club al een poging van ruim dertig miljoen euro, maar toen hield PSV de poot stijf. Inmiddels ligt de situatie anders en is een transfer wel mogelijk. Volgens het Eindhovens Dagblad maakt hij komende zomer voor een slordige veertig miljoen euro, inclusief bonussen, de overstap naar Fulham.

Vroege transfer heeft voordelen

Pepi staat zelf open voor een volgende stap in zijn carrière. Na drie seizoenen wil hij zich graag meten in een grotere buitenlandse competitie en daarom hoopt hij zijn transfer rond te hebben voordat in juni het WK begint. Dat toernooi in zijn thuisland geldt, naast het binnenhalen van de titel met PSV, als een van zijn belangrijkste doelen voor de komende maanden.

Ook voor PSV heeft een vroege transfer voordelen. Door nu al duidelijkheid te hebben, beschikt de club tijdig over extra financiële ruimte voor de komende transferzomer en kan het zelf snel schakelen op de markt. In eerdere jaren gebeurde iets vergelijkbaars: vorig jaar leverde de verkoop van Tillman vroeg duidelijkheid op, terwijl PSV een seizoen eerder al in de winter inkomsten haalde uit de transfers van Gakpo en Madueke.

Uiterst efficiënte afmaker

Sinds zijn komst naar PSV groeide Pepi uit tot een uiterst efficiënte afmaker. In drie seizoenen liet hij zien weinig kansen nodig te hebben om het net te vinden en bleek hij, afgezet tegen zijn speeltijd, opvallend vaak van waarde voor de ploeg. De Amerikaan kwam in totaal 95 keer in actie voor PSV en noteerde daarin 39 doelpunten en acht assists. Gemiddeld had Pepi slechts 75 minuten nodig voor een doelpunt.

Dat is extra bijzonder omdat Pepi in zijn periode bij PSV regelmatig werd teruggeworpen door blessures en daardoor lang niet altijd zeker was van een basisplaats. In zijn tweede seizoen scheurde hij zijn kruisband, terwijl hij dit jaar op ongelukkige wijze zijn pols brak. Daardoor moest hij zich meerdere keren opnieuw in het elftal knokken. Juist in invalbeurten bewees hij vaak zijn waarde, met goals die geregeld op cruciale momenten vielen. Dat heeft Fulham ook gezien en dus tasten zij diep in de buidel.