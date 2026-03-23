Sergino Dest is al drie seizoenen één van de uitblinkers bij PSV, maar zijn periode in Eindhoven kende ook een diep dal. De vleugelverdediger liep in zijn eerste seizoen als huurling van FC Barcelona een zware knieblessure op, waardoor zijn toekomst plotseling onzeker werd. Toch besloot PSV hem voor elf miljoen euro definitief over te nemen van de Spaanse topclub. "Dat raakte me écht", stelt Dest.

De blessure kwam voor Dest op een moment dat hij juist opnieuw wilde shinen op het allerhoogste niveau. Na zijn stormachtige doorbraak bij Ajax verdiende hij een transfer naar FC Barcelona, waar hij twee seizoenen basisspeler was. Een minder succesvolle periode bij AC Milan volgde, waarna PSV hem een nieuw podium bood. "Ik kwam naar PSV om Champions League te spelen en had ambities om na een jaar weer naar de top te gaan...", blikt Dest terug bij Day1.

Zware knieblessure voor Dest

Die plannen kwamen abrupt tot stilstand toen hij zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. De diagnose kwam hard aan. "Toen de dokter zei: je bent er negen tot tien maanden uit, raakte me dat écht wel. Mijn knie was altijd goed en ik hoorde zulke verhalen alleen bij anderen. Toen ik eenmaal geopereerd was in Los Angeles begon ik over alles na te denken."

Tijdens zijn revalidatie gingen er allerlei scenario’s door zijn hoofd, vertelt hij. "Alles ging downhill, dus ik begon na te denken naar welke clubs ik niet meer zou kunnen. Toen werd ik emotioneel. Ik had zó hard gewerkt, wilde terug omhoog en dan kom je in zo’n fase terecht. Ik heb wel even gerouwd, maar uiteindelijk moest ik weer vooruit om toch positieve invloed te hebben. Ik speel nu ook bij een mooie club. Het is een fantastische keuze geweest en heb helemaal geen spijt."

Gym is noodzakelijk

Toch blijft de internationale top voor Dest een doel. "Je wil bij de grootste clubs ter wereld spelen. PSV en Ajax zijn mooie clubs, maar de Eredivisie is niet de grootste competitie. Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat je naar de absolute top wil", zegt de rechtsback van PSV, die momenteel herstellende is van een hamstringblessure. De ernstige knieblessure heeft hem wel anders naar zijn lichaam laten kijken. Waar hij vroeger meer op talent kon vertrouwen, weet hij nu dat onderhoud essentieel is. "Ik kan het me niet meer veroorloven om niet in de gym bezig te zijn."