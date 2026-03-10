Ajax moet zo snel mogelijk weer stabiliteit en sportief succes uitstralen. Dat was de centrale boodschap van Lesley Bamberger tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering in de Johan Cruijff ArenA, meldt Voetbal International. De kersverse voorzitter van de raad van commissarissen benadrukte dat de club weer volledig in dienst moet staan van het voetbal.

De zestigjarige Bamberger is maandag officieel benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax. De vastgoedondernemer, die jarenlang eigenaar was van Almere City en ook bekendstaat als de schoonvader van Steven Berghuis, kreeg samen met Edo Ophof, Anita Coronel, Marry de Gaay Fortman en Duncan Stutterheim een benoeming tot 2030.

Volgens Bamberger is het cruciaal dat binnen de club weer duidelijke verhoudingen ontstaan. In zijn visie moet 'iedereen in zijn rol blijft, dat we de onrust weghalen en dat de rvc als rvc functioneert'. Daarmee wil hij een einde maken aan de interne spanningen die de afgelopen jaren regelmatig naar buiten kwamen. "Wat mij betreft is alles erop gericht om het voetbal te faciliteren. Ik mis de drive die we nodig hebben om naar de top te gaan. Ik denk dat we met Jordi (Cruijff, red.) iemand binnen hebben gehaald die dat absoluut brengt. Wat we enorm nodig hebben: bestuurlijke rust."

'We zitten ons eigen nest te bevuilen'

De bestuurder stoort zich vooral aan het feit dat interne kwesties vaak in de media belanden. De periode waarin 'alle bananenschillen continu naar buiten komen in de pers', moet wat hem betreft achter de club liggen. "Respect voor alle pers, maar we zitten ons eigen nest te bevuilen zo nu en dan."

Bamberger kent het voetbalbestuur al vanuit zijn tijd bij Almere City, waarvan hij vijftien jaar eigenaar was. Toch ziet hij Ajax als een compleet andere organisatie, mede door de beursnotering en de verschillende bestuurslagen. De Amsterdammer, die zichzelf omschrijft als 'heel rechtlijnig', zegt zich inmiddels goed te realiseren hoe groot de impact van sportieve prestaties is. "Ik heb me gerealiseerd dat alles wat op zondag gebeurt, bepaalt hoe iedereen over ons denkt."

Ondanks de turbulente periode ziet hij perspectief voor de toekomst. "Met de mensen die we nu hebben verzameld, denk ik dat we in staat moeten zijn om het tij te keren en aan de top te blijven. Ik ben net zo goed supporter. Ik heb me ook verbaasd over de gang van zaken. Neem van mij aan, dat we dat op een heel andere manier zullen benaderen. De directie moet in zijn kracht komen. Hoe we hebben gehandeld, dat kan gewoon niet. Het zou in mijn organisatie nooit gebeuren en dat had bij Ajax ook niet mogen gebeuren", besluit de schoonvader van Steven Berghuis.