Ex-tophockeyster riskeerde carrière door ongeschreven regel te negeren: ‘Mijn broers dachten dat ik gek was’

Als topsporter doe je er alles aan om blessures te voorkomen, zeker in aanloop naar een groot toernooi. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hoe zij tijdens hun carrière bepaalde risico’s bewust vermeden, zoals extreme sporten voorafgaand aan de Olympische Spelen. Toch onthult een van hen dat ze die ongeschreven regel ooit heeft genegeerd, met mogelijk grote gevolgen.

In de wekelijkse podcast van Sportnieuws.nl, waarin Hoog en Van As elke maandag het sportweekend bespreken, duiken ze regelmatig in anekdotes uit hun topsport verleden. Dit keer gaat het over een ongeschreven regel in de sportwereld: skiën in een olympisch jaar is 'not done'. Maar Hoog biecht op dat ze zich daar ooit niet aan hield.

'Toch een keer gedaan'

“Het stond niet letterlijk in ons contract dat we niet mochten skiën, maar het was wel echt een ongeschreven regel in een olympisch seizoen”, vertelt Hoog. “Ik heb het toch een keer gedaan. Weet je nog? Voor Beijing 2008.”

Van As reageert met overdreven afkeurende geluiden. Hoog vervolgt lachend: “Ik maakte toen een jump en m’n broers dachten allebei: die is gek! Ik zag dat heuveltje ook pas op het laatste moment. Mijn hartslag ging echt even omhoog.”

Van As begrijpt niet waarom je dat risico zou nemen: “Jeetje, stel dat het misgaat. Ik zag laatst nog een schaatser die ging skiën in een olympisch jaar. Die crashte ook nog. Dan ben je toch echt niet goed bij je hoofd?”

'Dit moet ik niet doen'

Hoog nuanceert haar verhaal: “Ik moet zeggen dat ik uiteindelijk maar twee dagen heb geskied van die hele week. Na die jump dacht ik: dit moet ik niet doen. Toen ben ik lekker op het terras gaan zitten. Want stel je voor dat je je been breekt… Doei Olympische Spelen….”

Van As vat het bondig samen: “Dan zou je jezelf echt voor je harses slaan. Dat zou zo dom zijn.”

Beluister de podcast

