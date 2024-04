Fitnessrace HYROX in Ahoy is uitverkocht: ontdek de mix van hardlopen en krachtoefeningen

De fitnesswedstrijd HYROX in Ahoy is uitverkocht. Op 6 en 7 april zwoegen 7500 deelnemers mee bij de mix van hardlopen en functionele krachtoefeningen. Die onderdelen worden in een soort circuit afgewerkt.

HYROX profileert zichzelf als een 'fitnessrace'. Op de site van Ahoy staat deze omschrijving: "Bij een HYROX-evenement doen alle deelnemers dezelfde oefeningen op hetzelfde parcours." Maar ondanks dat het een wedstrijd is, heerst er geen sfeer van competitie of strijdlust. Iedereen is welkom, ongeacht je niveau of atletiek en fitness. Wel bestaan er wereldrecords: bij de mannen is het circuit ooit afgelegd in 54:07 en bij de vrouwen in 58:58.

Hardlopen en workout

Ook VechtsportInfo heeft interesse in het evenement. Een medewerker van HYROX legt aan die site uit: "Na elke kilometer hardlopen volgt een workout, waarbij alle spiergroepen worden aangesproken." Het HYROX-netwerk groeit snel: er zijn meer dan 45 races in 11 landen.

HYROX in Ahoy, Rotterdam

Op social media laten diverse mensen zien wat ze zaterdag hebben gepresteerd. Dat levert bemoedigende plaatjes en opmerkingen op. Kom op, kom uit die stoel en train jezelf fit voor een aankomende HYROX-meeting!

New Hyrox PR 👀

Didn’t beat the 1.15 goal but it is what it is 🫠 pic.twitter.com/zmPI570CtT — Dennis Willeboordse 👨🏼‍🦰 eCommerce Growth (@dwilleboordse) April 6, 2024

1 uur en 26 minuten. ❤ pic.twitter.com/5hWPJDjgtV — Cindy (@Cinnepin1987) April 6, 2024