‘Baby-alarm Max Verstappen’ houdt gemoederen flink bezig, internationale media speculeren erop los

De komst van de baby van Max Verstappen en Kelly Piquet is wereldnieuws. Nadat de Formule 1-coureur afwezig was op de persdag van de Grand Prix van Miami werd er wild gespeculeerd over de bevalling van zijn vriendin, die deze week is uitgerekend.

Verstappen was donderdag nog thuis in Monaco bij Piquet. Zijn team Red Bull bevestigde dat hij pas vrijdag in Miami zou zijn wegens de verwachte baby. Verder wilden ze niet op de privézaken van de familie ingaan.

'Het kan snel gaan'

De hele Formule 1-wereld staat op zijn kop en er word druk gespeculeerd over het kindje. Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland. Zo schrijft het Duitse Bild dat 'het nu snel kan gaan, nog sneller dan op het circuit'.

Verstappen vertrok gistermiddag met zijn privéjet naar Miami. "Betekent dat dat de baby al geboren is?", vraagt de krant zich af. Hij kwam om 2.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) aan, maar heeft zich nog niet op het circuit laten zien. Om 18.30 is de eerste vrije training.

Penelope

Ook het Italiaanse Gazetta dello Sport vermoedt dat het eerste kindje van de viervoudig wereldkampioen al ter wereld is gekomen. Sportskeeda zag vervolgens de opvallende post van Piquet op Instagram met haar dochter Penelope. "De moeder-dochterband is als geen andere", schreef ze erbij. "Gebouwd op liefde, vertrouwen en kleine speciale momenten."

Het Belgische HLN gaat dieper in op de band tussen Penelope en Verstappen. Piquet kreeg haar eerste dochter uit een eerder relatie met oud-F1-coureur Daniil Kvyat. Verstappen bouwde de een goede band op met P. "Maar ik ben niet de vader, dat is niet het doel”, citeert het medium eerdere uitspraken van de Nederlander. ”Het is altijd erg belangrijk dat ze een goede relatie heeft met haar eigen vader, en die heeft ze."

HLN denkt ook het geslacht van de verwachte baby te weten dankzij een verwijderde foto op Instagram. Daarin schreef Piquet dat ze 'blij was nog een meisje te verwelkomen in het gezin'.

The Sun weet dat de uitgerekende datum van Piquet pas over vier dagen is, op dinsdag 6 mei. "De viervoudig wereldkampioen wil geen race missen, maar heeft na de GP van Miami wat tijd om met zijn gezin door te brengen. Het volgende raceweekend is pas weer van 16 tot en met 18 mei in Italië."