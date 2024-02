LIVE Formule 1 | Sergio Pérez moet snelheid van Max Verstappen zien te evenaren bij tweede testdag

De tweede testdag in de Formule 1 staat op het programma. Bij Red Bull zit Sergio Pérez vanochtend in de auto, Max Verstappen stapt in de middag weer in. Volg hier alle hoogtepunten van de tweede testdag in Bahrein.

Viaplay-studio over de problemen bij Sergio Pérez

09:07 uur: Sergio Pérez weer binnen

Het wil nog niet helemaal bij Red Bull. Sergio Pérez staat weer binnen, terwijl de monteurs aan de auto sleutelen. De Mexicaan wil zó graag naar buiten om rondjes te knallen.

08:52 uur: eerste uur zit er bijna op

Charles Leclerc (Ferrari) is nog ietsje sneller, met een tijd van 1:31.750. Logan Sargeant van Williams reed tot nu toe de meeste rondjes (15) én de derde tijd. Sergio Pérez van Red Bull reed tot nu toe nog maar vijf rondjes.

08:30 uur: scherpe blik op RB

Woensdag was Daniel Ricciardo erg goed in zijn (Visa Cash App) RB. Vandaag houden we in de gaten of dat een toevalstreffer was, of dat de RB (Racing Bulls) weer snel voor de dag komt. Er gaan verhalen dat het team de Red Bull-auto van 2019 hebben gekopieerd.

08:27 uur: raar ijzer op de auto's

Als je ook naar Viaplay of F1 TV kijkt, zal je misschien ook dat ijzer op die auto's zien. Dat is allemaal om de luchtstroom te meten. Meer daarover lees je hier.

It's giving BBQ grill/TV antenna/fence/potato slicer



The aero rakes are well and truly out in force in Sakhir!#F1Testing #F1 pic.twitter.com/3Csj18pHXj — Formula 1 (@F1) February 22, 2024

08:25 uur: Charles Leclerc knalt naar eerste tijd

Al 'vroeg' in de ochtend een goede tijd voor Ferrari. Charles Leclerc rijdt een tijd van 1:31.822, twee tienden onder de tijd van Max Verstappen op woensdag. Het is de verwachting dat de tijden vandaag onder de 1:31 zullen komen.

08:12 uur: Lewis Hamilton voor het eerst in actie

Naast Sergio Pérez stapt ook Lewis Hamilton voor het eerst in zijn nieuwe auto. Extra interessant, want Hamilton maakt volgend jaar de overstap van Mercedes naar Ferrari. George Russell kwam woensdag niet verder dan de twaalfde tijd in de Mercedes.

08:06 uur: dit waren de hoogtepunten van dag één

08:00 uur: tweede testdag is begonnen

De tweede testdag is begonnen en de ochtendsessie duurt tot 12 uur. Deze coureurs komen donderdagochtend in actie:



Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou en Nico Hülkenberg.