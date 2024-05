Dit waren de hoogtepunten van de Grand Prix van Monaco

Sergio Pérez zorgde direct aan het begin van de Grand Prix van Monaco voor de opvallendste actie. De Mexicaanse coureur zag zijn auto in honderden stukken vliegen. Alleen het geraamte van de Red Bull was nog over.

In de eerste ronde (van de 78) vloog Pérez er direct uit. Hij botste met Kevin Magnussen, waarna de auto van Pérez volledig aan flarden was.

Vervolgens was het tijd voor de herstart in Monaco. Na een lange pauze - wegens een rode vlag - mochten de coureurs zich weer melden voor een nieuwe start. Dat deden de coureurs in dezelfde opstelling als de eerste keer, ondanks dat een Ferrari-coureur bij de eerste start was doorgeschoten.

Uiteindelijk trok Charles Leclerc aan het langste eind in Monaco. De Ferrari-coureur had vaak pech bij zijn thuisrace, maar kan nu eindelijk zeggen dat hij de eerste Monegask is die in Monaco wint.