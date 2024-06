Max Verstappen niet als snelste bij magische grens van zestig F1-overwinningen

Max Verstappen (26) won afgelopen zondag alweer zijn zestigste grand prix-overwinning in zijn carrière. Daar deed hij 194 races over. Daarmee nestelde de Nederlander zich in een mooie top drie met Michael Schumacher en Lewis Hamilton.

Verstappen startte bij de Grand Prix van Canada als tweede achter George Russell, nadat hij exact dezelfde tijd reed op zaterdag tijdens de kwalificatie. De Brit noteerde echter als eerste 1:12,000, waardoor hij vanaf pole mocht beginnen. Maar na een knotsgekke regenrace kon Verstappen uiteindelijk voor de zestigste keer in zijn carrière juichen.

Verstappen won dertig procent van zijn races

Daar deed hij 194 races over, wat neerkomt op een overwinningspercentage van dertig procent. Toch was Verstappen niet als eerste bij die mijlpaal, maar dat was de Duitser Michael Schumacher. Die deed er 170 keer over. Lewis Hamilton had juist net wat langer nodig dan Verstappen: 202 racestarts.

The quickest to 60 #F1 victories -



1. Michael Schumacher - 170 starts

2. Max Verstappen - 194 starts

3. Lewis Hamilton - 202 starts

Qua wereldtitels liggen Schumacher en Hamilton nog wel een eindje voor op Verstappen. Beiden waren zeven keer de beste in de Formule 1, terwijl de teller bij Verstappen op drie staat. De Nederlander is dit seizoen weer aardig op weg naar een nieuwe wereldtitel, hij staat in de WK-stand 56 punten voor op Charles Leclerc van Ferrari.

'Altijd goed in dit weer'

Zonder regen en al die safety cars was Verstappen waarschijnlijk niet eens aan zijn zestigste overwinning gekomen, in Canada. Wat maakte het verschil? "Constant te zijn, zonder fouten en goede communicatie met het team om op het juiste moment de pitstop te maken. Die safety car helpt natuurlijk ten opzichte van Lando, maar dat mag dan ook wel een keer. In Miami had hij het, dus staat het nu 1-1."

In Canada bewees Verstappen eens te meer dat hij goed is in de regen. "Ik voel mij natuurlijk altijd wel goed in dit weer, dat is altijd zo. Het zat heel dichtbij elkaar. Op het ene moment ging de ene auto harder dan de ander, maar uiteindelijk winnen wij hem en daar ben ik heel blij mee."