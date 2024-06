Max Verstappen haakt in op EK-gekte met oranje helm: 'Zelfs fans verwerkt in de helm'

Max Verstappen heeft een speciale oranje helm laten ontwikkelen voor de komende Formule 1-races. Die grands prix zijn allemaal in Europa, terwijl in die periode ook het EK voetbal in Duitsland is. Toeval?

Verstappen zegt de helm te dragen bij de races in Europa waar veel oranjefans zijn. Niet geheel toevallig zijn er schaalmodellen van de helm te bestellen op de Verstappen-site. Een ideaal accesoire voor tijdens het EK voetbal, voor tussen de oranjespullen in de woonkamer. Het voetbaltoernooi begint komende vrijdag in Duitsland.

"Deze helm betekent veel voor me", zegt Verstappen over de helm, die hij ongetwijfeld zal dragen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. "Er zijn een paar races in Europa met veel oranjefans. Daar draag ik deze helm zeker. Je ziet zelfs de fans verwerkt in de helm."

A tribute to all the fans 🧡 My orange helmet for 2024.



— Max Verstappen (@Max33Verstappen) June 11, 2024

Overlappende kalender

Eerst staat de Grand Prix van Spanje op het programma, op zondag 23 juni. Het is de aftrap van een triple header, met de week erna de race in Oostenrijk en weer een week later de race in Engeland (Silverstone). De grand prix op de Oostenrijkse Red Bull Ring wordt traditiegetrouw druk bezocht door veel Nederlandse supporters, die in het oranje gekleed gaan.

De drie races zijn precies in de periode van het EK 2024. Het toernooi duurt van vrijdag 14 juni tot en met zondag 14 juli.

Max Verstappen

Verstappen won afgelopen zondag de Grand Prix van Canada. Door het uitvallen van Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft hij een mooie voorsprong opgebouwd in het wereldkampioenschap. De Nederlander staat inmiddels 56 punten voor op Leclerc in de WK-stand. Sterker nog: de Monegask wordt bijna ingehaald door McLaren-coureur Lando Norris.