Max Verstappen looft coureur die 'het waard was' om op tv te kijken: 'Dat is iets wat ik enorm bewonder'

Max Verstappen is drievoudig wereldkampioen en loopt al heel wat jaartjes mee in de Formule 1. Op jongere leeftijd zag hij hoe Fernando Alonso (in 2005 en 2006) de wereldtitel veroverde. De 42-jarige Spanjaard bezit nog altijd een F1-zitje en daar heeft Verstappen alleen maar respect voor.

"Ik denk dat Fernando zichzelf altijd laat zien zoals hij is, dat is iets wat ik enorm bewonder", zei Verstappen in een interview met de Spaanse versie van DAZN. "Ondanks het succes dat hij heeft gehad, is hij nog steeds een normale en aardige kerel. Hij is ook de eerste Spanjaard geweest die succes heeft geboekt in de Formule 1 en wereldkampioen is geworden. Ik heb veel respect voor hem."

'Moeite waard om televisie voor aan te zetten'

Alonso debuteerde in de Formule 1 toen Verstappen nog een klein jochie was. De Nederlander was drie jaar oud toen de Spanjaard voor het eerste meedeed. Alonso reed zelfs nog 32 races tegen Jos Verstappen, de vader van Max. "Ik herinner me dat ik hem volgde toen ik aan het karten was, hij was een coureur die de moeite waard was om de televisie voor aan te zetten."

Zestigste overwinning

Max Verstappen won afgelopen zondag bij de Grand Prix van Canada zijn zestigste race in de Formule 1. Alleen Lewis Hamilton (103) en Michael Schumacher (91) hebben er meer. Fernando Alonso staat zevende op de lijst met meeste overwinningen. Bij de Spanjaard stokt de teller voorlopig op 32. Zijn laatste zege boekte hij in 2013 tijdens de thuisrace in Barcelona.

Verstappen en Alonso stonden samen negen keer op het podium. In 2023 in Australië, Bahrein, Brazilië, Canada, Miami, Monaco, Saoedi-Arabië en Zandvoort en in 2021 in Qatar. Daar kunnen nog veel podia bijkomen, aangezien Alonso zeker nog tot eind 2026 doorgaat.