Max Verstappen en Kelly Piquet reageren op valse beschuldigingen: 'Wij weten wat er écht speelt'

Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, is vaak het mikpunt van online haatreacties. De gezinssituatie van Verstappen, Piquet en haar dochtertje Penelope wordt vaak onder de loep genomen waardoor roddels een eigen leven gaan leiden op sociale media. Dat moet afgelopen zijn, vinden de Formule 1-coureur en zijn vriendin.

"Het internet kan een nare plek zijn als er verkeerde informatie en leugens worden verspreid", begint Piquet een lang tekstbericht op haar instagramaccount. "Al drie jaar lang heb ik last van geruchten, nepberichten en valse beschuldigingen. Ik heb me er nooit over uitgesproken, maar de laatste tijd is het nog erger geworden. Mensen in mijn omgeving weten dat ik me nooit zo zou gedragen. Ik ben zeker niet perfect, maar ik ben trots op mijn normen en waarden."

Piquet gaat niet in op de inhoud van de berichten waar ze op doelt. Maar het lijkt te gaan om geruchten en nepnieuws rondom de gezinssituatie van het Braziliaanse model en Verstappen, die rondgaan op TikTok en Instagram. Piquet wordt er bijvoorbeeld vaak van beschuldigd niet genoeg tijd vrij te maken voor haar dochtertje Penelope.

Ook gingen er geruchten rond dat Verstappen en Piquet uit elkaar waren en werden er beelden gedeeld waarin Piquet onbeleefd zou zijn geweest tegen fans. Het zou gaan om gephotoshopte screenshots van Instagramberichten die zij zou hebben verstuurd.

"Ik ben zeker niet perfect, maar ik ben trots op mijn normen en waarden", maakt Piquet duidelijk in haar bericht. "De haatreacties raken mij en de mensen om mij heen diep. Ik hoop dat dit bericht ervoor zorgt dat mensen online berichten eerst checken op waarheid, voordat ze reageren."

"Ik hoop ook dat degenen die eraan hebben bijgedragen stilstaan bij de gevolgen van het verspreiden van leugens op het leven van slachtoffers."

'Ik hou van jou'

Verstappen staat volledig achter zijn vriendin. "Dit moet stoppen", schrijft hij in een reactie op het bericht. "Deze valse beschuldiging door gebruikers van Instagram en TikTok zijn ongelofelijk en belachelijk. Er is geen plek voor haat in deze wereld. Wij weten wat de waarheid is binnen ons gezin en we zijn erg gelukkig samen." De wereldkampioen sluit zijn bericht af met lieve woorden voor Piquet. "Ik hou van jou."

Verstappen won afgelopen zondag nog de Grand Prix van Canada. Piquet was hierbij niet aanwezig. Zij deelde op haar sociale media dat ze in Parijs was vanwege tennistoernooi Roland Garros. Ze plaatste op Instagram ook nog foto's samen met haar dochtertje, waar ze dus zeker wel tijd voor lijkt te maken.