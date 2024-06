Problemen Sergio Pérez stapelen zich op: ploeggenoot Max Verstappen bestraft na drama in Canada

Het is nog niet bepaald het seizoen van Sergio Pérez. De Mexicaanse ploeggenoot van Max Verstappen mag dit seizoen nog niet in de schaduw staan van de Nederlander en ook in Canada ging het weer mis.

Waar Verstappen op het circuit in Montreal alweer zijn zesde zege van het seizoen wist te boeken, kwam Pérez niet eens over de finish. Na een achtste plaats in Italië en nu zijn tweede DNF op rij, staat de Mexicaan nu maar liefst 87 punten achter op zijn ploeggenoot in de WK-stand. Dat Red Bull nog aan de leiding staat in het constructeurskampioenschap is dan ook aan Verstappen te danken.

Ook nog een straf

Na de race volgde nog meer slecht nieuws voor Pérez. De wedstrijdleiding kondigde aan nog even naar de beelden te gaan kijken van na zijn crash in bocht zes. Pérez besloot de pitstraat op te gaan zoeken, maar dat had hij beter niet kunnen doen.

Volgens de wedstrijdleiding was zijn actie onveilig, omdat hij grote schade had aan zijn achtervleugel. De straf? Een boeten van 25.000 dollar en voor de volgende race wordt hij drie plaatsen teruggezet op de startgrid.