De motoren van de F1-bolides gaan weer brullen. Een nieuw seizoen van de koningsklasse van de autosport staat op het punt van beginnen. Het is lastig te zeggen welk team er het best voorstaat. Wel zijn de salarisverhoudingen in te schatten.

Lando Norris gaat bij de race in Melbourne van komend weekend van start als regerend wereldkampioen. De vier seizoenen daarvoor was Max Verstappen de winnaar van het eindklassement. En de Nederlander troeft ook iedereen af in het salarisklassement. Hier is de top 10.

1 Max Verstappen

Het jaarsalaris van Max Verstappen bij Red Bull wordt geschat op 63 miljoen euro. GBNews meldt dat Verstappen "de best beloonde coureur in de geschiedenis van de F1" is. Zijn contract bij Red Bull loopt tot eind 2028.

2 Lewis Hamilton

Vorig seizoen stapte zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton over naar Ferrari, na zijn succesjaren bij Mercedes. Het werd een jaar vol pech en matige prestaties. De Italiaanse renstal moet wel flink in de buidel tasten voor de diensten van de Britse racelegende: in 2026 naar schatting 58,4 miljoen euro.

3 Lando Norris

Als wereldkampioen heeft Lando Norris vast een flinke upgrade van zijn salarispakket weten te bereiken. Dit jaar verdient hij vermoedelijk 47 miljoen euro. Wel zit zijn beloning anders in elkaar dan bij Verstappen en Hamilton. Zijn basissalaris is 14,9 miljoen euro, maar dat kan hij aanvullen met prestatiebonussen.

4 Oscar Piastri

Lange tijd was Oscar Piastri van McLaren in 2025 kansrijk in de strijd om de wereldtitel, maar in de slotraces liet de Aussie het afweten. Zijn basissalaris is 8 miljoen en via bonussen gaat dat naar inschatting oplopen naar bijna 31 miljoen euro.

5 Charles Leclerc

Charles Leclerc, teamgenoot bij Ferrari van Hamilton, krijgt naar verluidt 24 miljoen euro aan salaris in 2026. Dat is een vast bedrag, onafhankelijk van prestaties. Ook klimt dat bedrag elk jaar. Als hij zijn contract uitziet, zal het jaarsalaris over en paar jaar naar de 46 miljoen euro groeien.

Daarna komen Fernando Alonso (21,8 miljoen), George Russell (20 miljoen), Lance Stroll (10,3 miljoen), Carlos Sainz (10,3 miljoen) en Andrea Kimi Antonelli (10,3 miljoen).

Nieuwe motor

De Formule 1 is dit jaar overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Ook de aerodynamica is veranderd; de auto's zijn lichter, smaller en wendbaarder. Dat heeft gevolgen voor de manier van racen. "De manier van rijden is heel anders", aldus Verstappen. "Je bent veel meer bezig met het managen van de batterij en de auto."