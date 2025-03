F1-kampioen Max Verstappen zet overbodig luxe-object te koop: 'Check je bankaccount'

F1-wereldkampioen Max Verstappen kocht eerder in 2025 een jaloersmakende privéjet, terwijl de Red Bull-coureur al zo'n gevaarte in zijn bezit had. Verstappen heeft nu besloten om die oudere jet in de uitverkoop te doen.

De nieuwste privéjet van de coureur is een Dassault Falcon 8X, wat een grotere uitvoering is van de Dassault Falcon 900. Laatstgenoemde model schafte de racer eind 2020 aan.

Dassault Falcon heeft kennelijk van Verstappen de opdracht gekregen om een koper te vinden. Op de site van de fabrikant staat het ding namelijk 'for sale'. Daardoor worden enkele kenmerken van het vliegtuig geopenbaard.

Vlieguren

Bijvoorbeeld dat de jet 6103 vlieguren op de teller heeft, 2693 keer een landing uitvoerde en in 2021 een vernieuwd interieur kreeg. In maart 2025 is de buitenkant in andere kleuren geverfd. Het logo van Max Verstappen is onder die nieuwe laag verdwenen.

De prijs wordt niet vermeld. Om dat te weten te komen zal je via de site contact moeten nemen met Dassault Falcon.

Oven

Het is fijn toeven aan boord van de privéjet. Zo is er een koffiemachine present en kunnen versnaperingen in de oven en magnetron worden bereid. Ook is er stromend water. De verveling zal niet snel toeslaan gezien de aanwezigheid van een entertainmentsysteem.

X-account voor de privéjet van Max Verstappen

Onder fans en volgers van Verstappen is zijn privéjet een geliefd gespreksonderwerp. Er is zelfs een account op X dat alle vliegbewegingen van het vliegtuig volgt. Verstappen is daar uiteraard niet over te spreken, want hij ervaart dat als een inbreuk op zijn privacy. Vanuit zijn standpunt gezien is het uiteraard ergerlijk dat de hele wereld kan zien waar hij is en waar hij naartoe gaat.

"Check je bankaccount", schrijft de beheerder van het account. "Misschien kun je Max' oude jet kopen!"

🛩️ Check your bank account! Maybe you can buy Max' old jet! Falcon 900EXy PH-DTF is for sale.

Please tell @DassaultFalcon we sent you, so we might get a cut! 😎

☕️ Krups Nespresso Coffee machine, extra wide high temp oven

More pics here:https://t.co/UMpTORGPUu pic.twitter.com/6DzsWNmSkI — Max Verstappen’s Jet 🛩 (@VerstappenJet) March 20, 2025

Grand Prix van China

Momenteel is de nummer twee van de huidige F1-stand in China voor de Grand Prix aldaar. Hij gaat ervan uit dat Red Bull niet de snelste is in China. Volgens de viervoudig wereldkampioen, die als tweede eindigde in de openingsrace in Melbourne, zijn er voorafgaand aan het raceweekend in Shanghai veel onbekende factoren: "Dit is natuurlijk een heel ander circuit en we hebben ook een ander, nieuw asfalt hier. Het is moeilijk te zeggen waar we staan."