Max Verstappen hoopt balans te vinden en krijgt 'motivatieboost' voor GP China: 'Dit is goed voor ons'

Max Verstappen pakte vrijdagochtend de tweede plek in de sprintkwalificatie in China. Dat geeft hem een 'motivatieboost' voor de Grand Prix. De Nederlander kon wel een goed resultaat gebruiken, want eerder op vrijdag stelde hij nog teleur.

Verstappen was aangenaam verrast met zijn tweede plek in de sprintkwalificatie. Lewis Hamilton was in zijn Ferrari slechts een fractie (achttien duizendsten) sneller, maar de viervoudig wereldkampioen van Red Bull hield wel de sneller geachte McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich.

'Maximale uit de auto halen'

Piastri start de sprintrace vanaf plek drie en Norris reed de zesde tijd in de kwalifiactie op vrijdag. "Dit is een motivatieboost voor het team om het maximale uit de auto te blijven halen", meldde Verstappen op zijn website.

VT1

"In de eerste training zat ik er niet goed bij, dus ik ben natuurlijk heel blij dat ik nu op de eerste startrij sta bij de sprintrace", aldus Verstappen, die vertelde dat Red Bull niets wezenlijks had veranderd aan de auto na de tegenvallende zestiende tijd in de training. In VT1 was Norris wel weer de snelste, net als in de eerste GP van het seizoen in Australië. De Nederlander werd daar tweede.

"Ik denk niet dat we er met de balans heel erg naast zitten", vervolgt de viervoudig wereldkampioen. "We zijn gewoon nog te langzaam, maar deze tweede plek is goed voor ons. Hopelijk wordt het zaterdag een leuke race en kan ik strijd leveren."

Sprintrace en Grand Prix

De sprintrace begint zaterdag om 04.00 uur Nederlandse tijd. Het is de eerste van zes sprintraces in dit seizoen. Verstappen won elf van de achttien sprintraces die tot nog toe in de Formule 1 zijn gehouden.

De Grand Prix wordt op zondag verreden om 08.00 uur Nederlandse tijd. Verstappen won de race in China vorig jaar. Van 2020 tot en met 2023 ging de race niet door vanwege corona.