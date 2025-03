Mercedes-icoon Toto Wolff waarschuwt voor grote risico's: 'We zouden onszelf belachelijk maken in Formule 1'

Toto Wolff heeft gereageerd op de geruchten die de laatste weken rondgaan over een mogelijke terugkeer van de V10-motoren in de Formule 1. De Mercedes-teambaas waarschuwt de grote bazen voor de risico's hiervan.

De V10-motoren worden volgend jaar mogelijk geïntroduceerd en het doel is om deze minimaal vijf jaar te gebruiken. Een kortere periode - van bijvoorbeeld drie jaar - is niet uitgesloten, maar daar hoopt Wolff niet op.

"We zouden onszelf belachelijk maken in de Formule 1 als we, na het aantrekken van fabrikanten zoals Audi met de belofte van hybride motoren met duurzame brandstoffen, plotseling besluiten om deze motoren slechts drie jaar te gebruiken in plaats van vijf", is Wolff duidelijk.

'Ongeloofwaardig'

Hij gaat verder: "We moeten een stabiele en betrouwbare partner zijn met duidelijke parameters, zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. Maar nu al praten over regelwijzigingen voordat ze überhaupt zijn ingevoerd, maakt de Formule 1 volgens mij ongeloofwaardig."

Volgens de teambaas heeft iedereen binnen de F1 hetzelfde belang: "Een succesvolle sport, in plaats van succes op korte termijn in één seizoen of race. Er moet een langetermijnplan zijn en alle neuzen moeten dezelfde kant op staan."

Max Verstappen

Ook Max Verstappen sprak zich al uit over de V10-motoren. Volgens hem maken die dingen (momenteel hebben de auto's een V6-motor) de sport veel spannender. "Ik ga niet over de reglementen, maar voor de pure emotie van de sport is een V10 absoluut veel beter."

"Ik herinner me als kind dat toen ik rondliep je het geluid van de motoren had", vervolgt hij. "Dat zorgde voor zo veel meer. De snelheid van de wagen was misschien wel lager, maar het gevoel dat je kreeg van die motor is iets dat je niet kunt vergelijken met wat we nu hebben."